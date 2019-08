Esperan que llegue impugnación

El medio de impugnación en contra de la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Durango que promueve el excandidato de Morena, Fernando Ulises Adame de León, deberá llegar en los próximos días a la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por lo que se espera que antes del 1 de septiembre del año en curso haya una resolución.

El representante de Morena en las boletas de la jornada electoral del pasado 2 de junio insiste en que la cadena de custodia "fue vulnerada" y dice que se está haciendo todo lo necesario para demostrar que hay algunas irregularidades que ameritan que el proceso se retome.

"Y eso es lo que estamos haciendo en este momento, estamos aportando lo máximo que tenemos de pruebas, esperando que haya una respuesta satisfactoria, porque tenemos la razón", afirmó.

Adame de León señaló que si al 1 de septiembre no se ha emitido ningún fallo, entonces se tendrá que nombrar a un alcalde interino para ocupar la presidencia municipal, además de que el Congreso del Estado deberá tomar las decisiones adecuadas.

"Hay confianza porque nosotros tenemos la razón; simplemente alguien se metió, alguien alteró las boletas y lo estamos nosotros demostrando", aseveró.

Entre otras irregularidades, el excandidato dice que se encontraron cajas que tenían otros paquetes de seccionales que no correspondían, además de que se hallaron boletas votadas a favor de Morena que estaban tiradas "pero en esas casillas no faltaba ni una boleta y encontramos cuando pasamos la luz ultravioleta que había boletas falsas"

La Sala Regional Guadalajara es una de las siete salas regionales con las que cuenta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y su principal función es resolver los medios de impugnación y además proteger los derechos político-electorales de la ciudadanía en entidades como Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora.

En su momento, Gerardo Lara Pérez, secretario jurídico del Comité Municipal del PRI en Lerdo, dijo que respetaban el derecho del excandidato de Morena a la alcaldía, Ulises Adame de León, de impugnar las elecciones del pasado 2 de junio, pero señaló que los argumentos del morenista carecían de fundamento legal.

"En referencia a las manifestaciones del doctor Ulises Adame de León, las cuales se respetan, mas no estamos de acuerdo porque no nada más es manifestar, argumentar y ¿por qué no?, inventar situaciones, porque en Derecho las tenemos que demostrar. El que afirma está obligado a probar", comentó el secretario jurídico.