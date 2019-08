Blue Demon Jr. expone su máscara ante Dr. Wagner

- La rivalidad entre Blue Demon Jr. y Doctor Warner Jr. vivirá el capítulo más importante de su historia cuando se jueguen máscara contra cabellera hoy en la esperada Triplemanía XXVII, en donde se presentará la estrella de las artes marciales mixtas Caín Velásquez.

En punto de las 20:00 horas dará inicio en la Arena Ciudad de México la función de Triple A, donde las máximas figuras de la empresa se darán cita en busca del triunfo.

Luego de que Wagner Jr. saliera bañado en sangre en diversas ocasiones y Demon Jr. con la máscara rota, desde inicio de año se pactó esta lucha, para la cual no hay un claro favorito y en la que se jugarán algo más que la máscara o cabellera.

"Creo que la etapa en la que estoy, ya de 34 años de carrera, es una etapa madura, creo que estoy en mi mejor etapa física, es una de las luchas más difíciles que voy a enfrentar. No sé qué vaya a venir más adelante, todo depende de mañana (hoy), pero es la lucha más importante de mi carrera", dijo el enmascarado en entrevista.

Consciente de la responsabilidad que tienen por estelarizar la función, aseveró que "haré lo que tengo que hacer, entregarme al público, dar mi máximo esfuerzo, gane o pierda, la gente va a saber que di mi máximo esfuerzo".

Mientras el "Demonio azul" sabe que la victoria es obligada, Wagner Jr. quiere reivindicarse, luego de que hace dos años perdió la máscara en Triplemanía XXV.

"No tengo en mente perder, voy a ganar, tengo que reivindicar a Wagner Jr. para el deleite de todos, lo que haga él su problema, sus proyectos no me interesan, que Dios lo proteja", comentó.

Aseveró que la lucha será para poner el ejemplo a sus hijos, que ya siguen sus pasos en el mundo de la lucha libre, y que demostrará sobre el ring todo lo aprendido a lo largo de más de tres décadas de labor.

"Solo vengo a mostrar lo que he aprendido, la auténtica lucha libre; tengo la oportunidad de enfrentar a otra gran leyenda, pero me pregunto dónde ha estado, qué ha hecho, no sé, pero esa noche tendrá que hacer mucho para poderme vencer", sentenció.

El hijo del "Manotas" ha manifestado en diversas ocasiones que en caso de perder sólo haría una lucha más en el Madison Square Garden de Nueva York para después decir adiós de manera definitiva a la lucha libre.

Wagner Jr., en tanto, también pensaría en decir adiós de manera definitiva, pues sería su segundo gran descalabro luego de perder la máscara hace dos años ante Psycho Clown, pero confía que las cosas saldrán de la mejor manera.

Por su parte, la estrella de las artes marciales mixtas, Caín Velásquez, probará que la lucha libre no es un juego cuando haga equipo con Psycho Clown y Cody Rhodes para enfrentar a Texano Jr., Taurus y un luchador sorpresa.

Para llegar en las mejores condiciones a esta batalla, Caín entrenó en diversas ocasiones con el "Totalmente payaso", por lo que se espera verlo en buenas condiciones en el ring, aunque seguramente será el objetivo de rivales que querrán demostrarle lo que es lucha libre, aunado a su rudeza.