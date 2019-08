Funcionarios se suman a protestas

Decenas de miles de personas mantuvieron viva la llama de la protesta contra el Gobierno de Hong Kong por novena semana consecutiva, aunque con un matiz: quienes se manifestaron fueron funcionarios que mostraron su descontento con la institución para la que trabajan.

Con las caras al descubierto, los funcionarios retaron al Gobierno con cánticos como "Defendamos la Justicia", "Dame libertad" y "Dame democracia".

Desde poco antes de las 19:00 horas, hasta unas dos horas y veinte minutos después, los manifestantes -entre los que también hubo muchos ciudadanos de a pie que mostraron su solidaridad con los trabajadores del sector público- se congregaron en el céntrico parque Chater, a pesar de que el Ejecutivo les había exigido no posicionarse públicamente.

En un comunicado "solemne", el Gobierno recordó a los funcionarios que la ley les exige "lealtad total" al Ejecutivo y a quien lo lidere y consideró "totalmente inaceptable" cualquier acto que "menoscabase el principio de neutralidad política de los empleados públicos".

El secretario jefe de Administración, Matthew Chung, indicó que utilizar el nombre del funcionariado para emitir quejas contra las autoridades "dará una impresión errónea de que hay una división de puntos de vista o enfrentamientos dentro del Gobierno".

La postura oficial, lejos de hacer que los trabajadores públicos se replanteen participar en la protesta, ha provocado que el número de apoyos sea incluso mayor, explicó Wan, que ha sido funcionaria durante más de veinte años.

"No tenemos una postura política, pero queremos que el Gobierno escuche a la gente. Me ofende bastante el comunicado del Gobierno. Algunos funcionarios que conozco no estaban seguros de venir y decidieron unirse después de leerlo", aseguró.

Y es que se trata de la primera vez que los funcionarios se manifiestan públicamente contra el Ejecutivo y contra su jefa, Carrie Lam, a quien exigen que haga algo para que los hongkoneses vuelvan a confiar en la institución que lidera.

