Dan material educativo Braille

Se entregaron paquetes de material educativo y didáctico en Sistema Braille para que las personas con discapacidad visual puedan consultarlo en las bibliotecas públicas del Estado. Esto como parte de las acciones incluyentes que realiza el Gobierno del Estado de Coahuila.

Libros de texto de educación básica, niveles primaria y secundaria, de las materias de Español, Matemáticas, Ciencias Naturales y Formación Cívica y Ética, serán enviados a las 151 bibliotecas ubicadas en los 38 municipios de Coahuila para que estén al alcance de los usuarios a partir del próximo ciclo escolar 2019-2020.

El sistema Braille es el que utilizan las personas con discapacidad visual o ceguera para poder escribir y leer textos, libros y documentos. Se trata de un sistema de lectura y escritura táctil.

Alfonso Vázquez Sotelo, coordinador General de Bibliotecas, Publicaciones y Librerías del Estado, destacó que las acciones del Gobierno son parte del Plan Estatal de Desarrollo, para garantizar que la lectura llegue a todos los sectores de la población.

"Tenemos usuarios invidentes en todas las bibliotecas del Estado, hace unos años eran pocos, pero gracias a que las colecciones y títulos en Braille han ido en aumento, más usuarios asisten a las bibliotecas para consultarlos", señaló.

No es que ahora haya más personas con discapacidad visual, añadió Vázquez Sotelo, sino que antes no salían a las calles porque no eran lugares amigables para ellos, pero ahora lo son un poco más: parques, escuelas, bibliotecas y trabajos se adaptan a sus necesidades para recibirlos.

"Los bibliotecarios están capacitados para guiar y enseñar Braille a los usuarios", destacó, "es parte de los servicios que ofrecemos en las bibliotecas públicas del Estado".

Entre los títulos que se encuentran disponibles para lectura recreativa en Sistema Braille se encuentran "Alicia en el país de las maravillas", "Cien años de soledad", "El coronel no tiene quien le escriba" y "Viaje al centro de la tierra", entre otros grandes títulos de la literatura.

Además, la Coordinación General de Bibliotecas realizó la publicación de escritores coahuilenses también adaptados al Sistema Braille, como "El nudo de los calcetines", "La guarida del osito negro" y "Lenticia la tortuga", entre otros.