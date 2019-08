A$AP Rocky regresa a Estados Unidos

El rapero A$AP Rocky y otros dos sospechosos estadounidenses fueron liberados temporalmente de una prisión sueca y se trasladaron a Estados Unidos ayer mientras los jueces deciden el veredicto en un caso por agresión en su contra.

La corte de distrito de Estocolmo liberó al rapero de 30 años, cuyo nombre verdadero es Rakim Mayers, así como David Rispers Jr. y Bladimir Corniel hasta el 14 de agosto cuando se emita un veredicto en el caso.

Los tres están acusados de golpear a Mustafa Jafari, de 19 años, el 30 de junio fuera de un restaurante de comida rápida en Estocolmo.

Los sospechosos se abrazaron en la corte cuando escucharon que estarían libres. Algunas de las personas reunidas dentro de la corte vitorearon la decisión.

La madre de Mayers, Renee Black, quien estuvo presente durante las audiencias, estuvo con su hijo cuando fue liberado.

Un avión privado los esperaba en el Aeropuerto Arlanda de Estocolmo para transportar a los sospechosos y a Black a Estados Unidos, de acuerdo con el diario sueco Aftonbladet.

Mayers publicó un mensaje emocionado en Instagram después de ser liberado agradeciendo a sus fans por su apoyo durante "este momento difícil y experiencia aleccionadora"

El presidente Donald Trump, quien había agitado las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Suecia después de apoyar públicamente al artista nominado al Grammy, celebró la liberación de Mayers en Twitter pidiéndole que regresara a casa tan pronto como fuera posible, haciendo un juego de palabras entre el nombre del artista y las siglas de la frase "as soon as possible" (ASAP) en inglés.

El primer ministro sueco Stefan Lofven recibió una llamada telefónica de Trump en julio pero dijo que no podía interferir en el caso. Incluso Robert O'Brien, un enviado presidencial especial, fue a Suecia para revisar el proceso.

El caso también atrajo la atención de celebridades como Sean "Diddy" Combs y Justin Bieber, además de que se creó una campaña en redes sociales para pedir la liberación del rapero.

Mayers fue liberado después de tres días de juicio.

Una de las testigos del ataque cambió su historia de los reportes de policía iniciales testificando que no vio a Mayers golpear a Jafari con una botella, un punto clave en el juicio.

Ella y un amigo testificaron anónimamente en la cote, ambos refrendaron sus declaraciones previas a la policía sobre ver a Mayers y a sus acompañantes atacando a Jafari.

"Todo ocurrió muy rápidamente. Temimos por nuestras vidas", dijo la primera mujer en la corte en sueco. "Él (Jafari) estaba sangrando, nos mostró heridas en su mano, también dijo que le dolía la espalda".