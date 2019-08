El actor Héctor Suárez tira de golpes al cáncer

A Héctor Suárez su enfermedad le hace los mandados y continúa trabajando en su nuevo programa, Ahí va el golpe, que saldría tentativamente el mes próximo, donde colaborarán Aleks Syntek e integrantes de Los Ángeles Azules. Junto con el roquero Alex Lora (Triste canción de amor), los músicos han compuesto temas para secciones específicas de la emisión de comedia y tintes sociales.

"Está muy ambiciosa, proyectada y estudiada, con mucho contenido social, con actores nuevos de cine y teatro, hay una nueva camada que quiero apoyar. Aleks va a hacer un tema y otro Los Ángeles Azules, será algo guapachoso", indica.

"Habrá temas fuertes, creo que debe haber un cambio en la dinámica nacional, no estar sólo leyendo el periódico pensando que si AMLO o Calderón (son culpables), no, ¡somos nosotros! ¡Si no cambiamos, nos va a llevar la ching... a todos! Debemos asumir la responsabilidad que a cada uno nos toca y hacer algo al respecto", destaca.

Este año, el protagonista de El mil usos y Lagunilla mi barrio, con 60 años en el mundo de la actuación, ha estado en recuperación tras el cáncer de vejiga que padece. Indica aún le falta una operación.

"Me estoy cuidando mucho, estoy muy positivo, pensando cosas positivas, jalando cosas positivas y con toda la seguridad y fe de que voy a seguir trabajando, a menos que mi raya esté pintada", señala vía telefónica el histrión.

"De mi parte, ¡mi organismo ahí la lleva a toda madre! Me falta una operación", subraya. De estreno. Suárez, de 80 años, se encuentra promoviendo la cinta Mentada de padre, que estrena en salas nacionales el próximo día 16.

En ella interpreta a un hombre que, en lecho de muerte, pone a competir a sus hijos en un reality radiofónico del siglo pasado.

Osvaldo Benavides, Mauricio Barrientos El Diablito, Antonio Gaona y Mauricio Isaac encabezan la ópera prima de Mark Alazraki, que codirigió con Fernando Rovzar.

"Una vez mi maestro Carlos Ancira me dijo que los papeles pequeños no existen, sino que hay actores pequeños; por cualquier papel se debe hacer algo hermoso, bien y con pasión", expresa Suárez.

"Hacer llorar es fácil, es sólo subir o bajar el tono, pero hacer reír a mano limpia, eso es difícil, no sé por qué a tantos molesta que haya comedia (en cine nacional), si quieren otra cosa que se pongan a leer la Iliada, claro, hay de comedia a comedia", expone el actor.

Considera que al cine lo acabó el género de las ficheras.

"Y ahora al narco es peor, ¿eso es lo que quieren ver?, hay que divertirnos siempre", expresa.