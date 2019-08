Carlos Ortiz tiene buena segunda ronda

- El jalisciense Carlos Ortiz firmó ayer una tarjeta de 64 golpes, para ascender 66 escalones y posicionarse en el puesto 27, después de dos rondas en el torneo de golf Wyndham Championship del PGA Tour, que se desarrolla en Greensboro, Estados Unidos.

Ortiz registró ayer, en la segunda ronda, cinco birdies y un eagle, a cambio de un bogey, para llenar esa papeleta de 64, seis bajo par.

Así que, después de dos rondas, lleva parciales de 69 y 64, para una suma de 133, siete bajo par, y se encuentra a cuatro golpes de diferencia de los líderes, los estadunidenses Josh Teater y Webb Simpson, así como el canadiense MaCkenzie Hughes.

A su vez, José de Jesús Rodríguez se encuentra en el puesto 38, con 67 y 67, total de 134, seis bajo par, y Roberto Díaz, en el 53, con 67 y 68, suma de 135, cinco bajo par, en tanto Abraham Ancer no superó el corte.

Por su parte, el surcoreano Byeong Hung An lidera, ahora en solitario y con 127 golpes acumulados -13 bajo par, seguido ahora por el estadounidense Brice Garnett con un impacto más.

La concentración no abandonó ayer a Hung An -decimosexto este año en el Open de Estados Unidos- (62+65), que no cometió errores y dejó un recorrido con cinco birdies que le mantienen en cabeza del torneo, mientras que Garnett (64+64), que tampoco erró, se colocó en el segundo puesto tras acertar con seis birdies.

Por su parte, las mexicanas Gaby López y María Fassi no pasaron el corte en el Women's British Open, donde Ashleigh Buhai domina la competencia con 12 bajo par.