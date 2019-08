Fernanda Castillo luce lencería luego de bajar 12 kilos

Fernanda Castillo está en la búsqueda de la mejor versión de sí misma; la actriz compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en la que se muestra en lencería tras haber bajado 12 kilos.

La actriz tuvo que subir de peso por su personaje en la película "Dulce familia", que llegó a los cines en marzo, y luego de un proceso de año y medio, asegura que comienza a sentirse estable y cómoda con su cuerpo.

Durante la filmación de la comedia, que trata de los desórdenes alimenticios, Castillo estuvo bajo mucho estrés y decidió tomar con paciencia el regreso a su peso ideal.

"Subir afecta en muchos sentidos, bajar el peso ha costado, he preferido que sea un proceso con paciencia, sometí mi cuerpo a mucho estrés", expresó en una charla con El Universal.

Fernanda Castillo posteó la instantánea con una reflexión sobre lo aprendido de esta experiencia: "Buscando la mejor versión de mí. Después de muchos meses, empiezo a sentirme estable y cómoda con mi cuerpo. Casi año y medio de un proceso físico y emocional que no fue ni fácil, ni rápido para encontrar el mejor estado de mi cuerpo, para mi salud, mi trabajo y mi bienestar mental, después de haber subido 12 kilos para #DulceFamilia. Me llevo mucho aprendizaje de este proceso en el que he aprendido a verme desde otro sitio, uno más tolerante y amoroso para conmigo misma.

Gracias @dr.dorado_oficial y @pronokalgroupmexico y @fitkitchentogomx por apoyarme en este proceso. Estoy muy lejos de ser perfecta pero lo que más valoro hoy es que cada vez tengo menos ganas de serlo", se lee.