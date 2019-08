Pide JZI 'tolerancia' de ciudadanos a tránsitos en Torreón

Ante los ya frecuentes episodios de conflictos entre agentes de Vialidad y conductores en Torreón, mismos que se viralizan en redes sociales, el alcalde Jorge Zermeño señaló hoy viernes que es necesario que entre la ciudadanía exista una mayor "tolerancia", ya que el trabajo de los elementos de la corporación “no es sencillo”.

Se refirió al caso de un elemento que durante la noche del miércoles arrolló a una persona cuando viajaba a bordo de su unidad, episodio en el que supuestamente dicha persona se habría arrojado delante del vehículo a decir del elemento, tal situación incluso se turnó al Tribunal de Justicia Municipal.

“No hay persona que tú detengas, que le levantes una infracción, donde no exista pues alguna controversia, porque a nadie nos gusta ser infraccionados, yo te pediría pues que seamos también tolerantes y que veamos que no es un trabajo sencillo, que a todo mundo le pidamos respeto y si alguien no está de acuerdo, pues existen las instancias para quejarse y para revisar la actuación de los elementos”, manifestó el alcalde.

Cabe señalar que durante el mes de julio pasado se difundieron en redes sociales varios videos de ciudadanos, mismos que denunciaron actitudes negativas, agresiones e insultos de parte de los elementos de Tránsito en diversos puntos, ante ello el propio municipio de Torreón informó que la capacitación de los agentes es de forma “constante”, principalmente en materia de derechos humanos.

Para ello también iniciaron cursos específicos alrededor de 90 elementos en el centro de educación vial “Carlos de la Cueva”.