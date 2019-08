R. Kelly se declara no culpable de cargos por abuso de menores

El cantante estadounidense R. Kelly se declaró este viernes no culpable de cinco delitos de explotación sexual de menores en Nueva York, pero el juez decidió mantenerlo en prisión sin fianza por el elevado riesgo de fuga, una decisión similar a la de un magistrado de Chicago el pasado mes.

En una corte federal de Nueva York, a la que el intérprete fue trasladado desde Chicago (Illinois) el jueves escoltado por alguaciles federales, Kelly rechazó haber utilizado sus conciertos para explotar sexualmente a mujeres, algunas de ellas menores, así como el cargo de asociación criminal.

El juez federal Steven Tiscione rechazó la petición de fianza y atendió a los argumentos de la Fiscalía, quien defendió que R. Kelly, que apareció con una barba espesa, presenta riesgo de fuga, supone un peligro para el público y podría intentar obstruir la Justicia de nuevo, dado su historial criminal.

El abogado de Kelly, Douglas Anton, alegó que aparte de las acusaciones no probadas en Nueva York e Illinois, el tribunal no tiene razones para presumir que Kelly es un peligro: "No hay ni una prueba".

Además, presentó una queja formal ante el juzgado por no permitirle ver a su cliente desde que fue trasladado desde Chicago.

El letrado también alegó que, a pesar del título de exitosa canción I believe I can fly (Creo que puedo volar), al cantante le dan pánico los aviones.

En la sala del juzgado también se encontraban presentes dos de las víctimas de Kelly, sus "novias" y supuestas esclavas sexuales Joycelyn Savage y Azriel Clary.

La abogada Gloria Allred, defensora de tres de las trece víctimas, identificadas con el seudónimo genérico "Jane Doe", dijo a los medios que estas "están aliviadas de que el señor Kelly permanezca en prisión" mientras se decide su futuro en un juicio.

Asimismo, deploró unas declaraciones del abogado de Kelly, en el que calificó a las mujeres de grupis: "Esto es dañino. No son grupis, son víctimas de violación".

Kelly, de 52 años, está acusado en Chicago y Nueva York de abusar de una docena de víctimas desde la década de 1990, pero los fiscales creen que se aprovechó de "muchas más" menores que aún no han sido identificadas.

Según el texto de la acusación en Nueva York, Robert Sylvester Kelly -su nombre real- era el líder de un grupo de mánagers, guardaespaldas, conductores y asistentes que, a cambio de beneficios personales y financieros, reclutaban a mujeres y niñas para que realizaran "actividades sexuales ilegales" con él.

Estas personas, que "no toleraban la discrepancia" y "aislaban" de su familia a las supuestas víctimas para que fueran "dependientes" de Kelly financieramente, se encargaban de facilitarle las relaciones sin revelar que tenía una enfermedad de transmisión sexual y producían pornografía infantil.

Kelly, que es el único acusado en el caso, imponía "normas" a muchas de sus "parejas sexuales": les impedía salir de la habitación para comer o ir al baño si no obtenían su permiso, las obligaba a mantener la cabeza gacha si había otros hombres, a los que no podían mirar, y como requisito tenían que llamarlo "daddy" (papá).

El artista ya había llamado la atención de las autoridades hace tiempo y cuando tenía 27 años se casó de manera ilegal con la cantante Aaliyah, que entonces solo tenía 15 años.

En 2002 se supo de un video en el que supuestamente aparecía manteniendo relaciones sexuales con una menor, pero en 2008 fue absuelto en el juicio por ese caso, en el que se le acusaba de pornografía infantil.