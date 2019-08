Tras dos derrotas, Rayados está obligado a mejorar ante su afición

Este sábado por la noche los Rayados de Monterrey serán anfitriones de los Esmeraldas de León cuando el reloj marque las 21:06 horas en el Gigante de Acero de Guadalupe Nuevo León, como parte de las actividades sabatinas de la Jornada 3 del Torneo Apertura 2019.

Los Rayados de Monterrey han tenido un ordinario inicio de torneo en el que no han podido ganar y solamente han marcado dos goles. Esto, luego de ser derrotados en la primera jornada por América y perder sorpresivamente ante el recién ascendido San Luis. Al respecto el técnico Diego Alonso analizó la situación.

"El equipo no estuvo en un buen partido, no competimos bien en la primera parte, en el segundo tiempo si, mejoramos en la segunda mitad a pesar de no tener un juego deseado, a grandes rasgos, desde el inicio del torneo hay un factor en común, las distracciones y los errores que no nos permiten ganar.", comentó el uruguayo luego del juego en San Luis.

Alonso López sabe que con la organización enclavada en los últimos lugares del futbol mexicano el margen de maniobra se estrecha, ya que otros equipos tienen grandes dominas y viven un buen momento por lo que es imperativo no rezagarse más, además, aseguró que la intensidad, la concentración y la competitividad son imprescindibles.

"El factor en común son los errores que nos han costado caros, tuvimos intensidad, cuando el equipo se concentra y tiene buena mentalidad es más sencillo poder corregir, necesitamos retomar esa credibilidad".

Para remediar la falta de gol la Pandilla presentó, este lunes, al ariete holandés Vincent Janssen, proveniente del Tottenham Hotspur, el artillero se mostró muy agradecido por el apoyo de los fanáticos, el cual recibió aun antes de que se hiciera oficial su contratación. "La gente de Rayados desde el primer minuto que me contactaron fueron muy buenos conmigo... quiero decir gracias a todos los que hicieron este trato posible y estoy más que feliz y listo para empezar a jugar".

Sobre el prestigio de la Liga MX y su llegada al balompié azteca Vincent Petrus Anna Sebastiaan Janssen —nombre completo del futbolista—, comentó: "En efecto en Europa se habla muy poco del futbol mexicano, pero yo hice mi investigación es una liga que es bastante buena y estoy listo para mostrar mi potencial aquí".

En contraste, los Esmeraldas de León reafirman el buen torneo que tuvieron hace unos meses, en el que fueron el mejor equipo de la Liga MX y llegaron a la final. En este momento León se encuentra invicto y únicamente han recibido un gol en contra.

No obstante, La Fiera llega con cierta desventaja luego de que el defensa Fernando Navarro fue expulsado en el encuentro de la semana pasada, lo que pone al entrenador Ignacio Ambriz en la vicisitud de elegir un suplente que iguale el desempeño de Navarro, quien ha sido titular indiscutible en lo que va del actual certamen.

Navarro Morán se perderá la próxima jornada, por lo que León tal vez deberá replantear un poco su funcionamiento, pues, asegurados en la sexta posición de la Tabla General, con cuatro puntos, el equipo necesita sumar de tres antes del descanso reglamentario, ya que a su regreso a la actividad tendrán partidos muy duros contra Chivas, Querétaro y Santos.

Al mismo tiempo, los Panzas Verdes no deben olvidar que no derrotan en liga a la Padilla desde el Clausura 2014, cuando se impusieron por 2-0 como visitantes, con goles de Elías Hernández y Mauro Boselli.