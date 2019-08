Chris Pine cubrirá asesinato de expresidente en cinta

El actor Chris Pine interpretará al célebre periodista "Walter Cronkite" en Newsflash, una película que girará en torno a la cobertura televisiva del asesinato del expresidente estadounidense John Fitzgerald Kennedy (1961-1963), informó hoy el medio especializado Deadline.

Esta cinta, que todavía no tiene director, contará también con el actor Mark Ruffalo, que dará vida a "Don Hewitt", productor televisivo y mano derecha de "Cronkite".

Comparada por Deadline con el estilo narrativo de The Social Network (2010), Newsflash relatará cómo se vivió el asesinato de Kennedy desde la redacción de CBS News, donde Cronkite, toda una institución del periodismo televisivo estadounidense, fue el encargado de contar a millones de estadounidenses que su presidente había muerto.

El proyecto, que lleva la firma del guionista Ben Jacoby, ha variado con el tiempo, ya que en un principio Seth Rogen iba a meterse en la piel de Cronkite y el director David Gordon Green (Halloween, 2018) iba a tomar las riendas del filme.

Pine pasa por un momento muy dulce de su carrera gracias, sobre todo, a su papel en Wonder Woman (2017), donde escoltó a la protagonista Gal Gadot.

Sus créditos incluyen otros títulos destacados como Hell or High Water (2016) o la trilogía de Star Trek formada por Star Trek (2009), Star Trek Into Darkness (2013) y Star Trek Beyond (2016).

Este año ha estrenado la serie limitada I Am the Night, en la que se puso de nuevo a las órdenes de la directora de Wonder Woman, Patty Jenkins.

Con ella y con Gal Gadot se reunirá Pine en Wonder Woman 1984, cuyo lanzamiento está previsto para junio del próximo año.

Por su parte, Ruffalo ha adquirido fama mundial en los últimos años gracias a su papel de "Hulk" en el universo cinematográfico de Marvel Studios.

Nominado en tres ocasiones en los Oscar, aunque en ninguna de ellas logró finalmente llevarse a casa la estatuilla, Ruffalo figura en el reparto de la nueva película de Todd Haynes (Carol, 2015), que todavía no tiene título y en donde compartirá créditos con actores como Anne Hathaway o Tim Robbins.