Sindicato justifica los altos salarios

El secretario general del Sindicato de Lerdo, Bruno de la Cruz Hinojosa, justificó que algunos de los empleados de confianza que fueron sindicalizados ganen más de los cinco salarios mínimos brutos vigentes (el salario mínimo general es de 102.68 pesos) que se establecen como tope diario salarial en el Tabulador de Salarios con vigencia al primero de mayo de 2020 y que forma parte integrante del Contrato Colectivo de Trabajo.

El líder sindical de Trabajadores de las Distintas Dependencias y Entidades Administrativas con el Registro No. 34 en el Tribunal Laboral Burocrático, dice que el contrato es "sagrado" y asegura que los movimientos que se hicieron están dentro de la ley, sin especificar a fondo el porqué.

"Que me diga un presidente o un gobernante de buena altura y poder que esté dentro de las negociaciones. Si me dice que meta por ejemplo a uno de Comunicación Social, pues ellos ya traen su salario, no se los puedo quitar yo como secretario general.

Yo no puedo quitarles ni rebajarles sus salarios a ellos porque es inconstitucional y me podrían demandar a mí, yo solamente soy patrón en su momento de los trabajadores y del contrato, ellos ya traían sus salarios así", mencionó.

-¿Diga lo que diga el contrato?, se le preguntó.

"Pues sí, porque al final de cuentas la ley es la ley, así como te contratan así te despiden con 700 (pesos) diarios y nadie ve eso, la ley en lo monetario lo maneja nada más quien lo quiere hacer números personales", señaló.

Fueron alrededor de 60 empleados de confianza los que fueron sindicalizados en el Ayuntamiento de Lerdo, en la recta final de la administración de María Luisa González Achem.

En el Tabulador de Salarios, aparecen algunos empleados que fueron sindicalizados y que rebasan el tope diario salarial.

Por ejemplo, César Antonio Martínez González, sobrino de la presidenta municipal, que pasó de secretario técnico del Ayuntamiento al puesto de auxiliar administrativo en el Sindicato, en el tabulador aparece con un salario diario de 700 pesos, rebasando por 186.6 pesos lo que estipula el mismo contrato colectivo de trabajo.

Un caso más es el de Lucila del Pilar Iza González, sobrina de la presidenta municipal, que en el Sindicato figura como auxiliar administrativa con un salario diario de 710 pesos, una diferencia de 196.6 pesos.

Otros empleados que rebasan el tope son Mónica Elsa Moreno Santiago, quien era secretaria particular de la alcaldesa y que con su plaza sindicalizada aparece con un salario diario de 835.14 pesos; Josabed Anchondo Segovia, director de Comunicación Social en el Ayuntamiento, aparece con puesto sindicalizado de auxiliar administrativo y con salario diario de 700 pesos y José Ángel Núñez Flores, cuñado del regidor electo e hijo de la alcaldesa, Samir Rivera González y que aparece con un puesto en el Sindicato de encargado de cuadrilla, con salario diario de 600 pesos.

En el Tabulador de Salarios aparecen los sueldos y puestos de todos los sindicalizados y el documento está firmado por María Luisa González Achem y por el secretario general del Sindicato, Bruno de la Cruz Hinojosa.