Le dan con todo a Juan Soler por criticar a AMLO

El actor argentino, Juan Soler, se volvió tendencia en redes sociales porque arremetió contra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con información de la prensa nacional, Soler dijo que AMLO sólo promete y no cumple.

"Como ciudadano puedo decir que hay muchas cosas que están fuera de control.

Realmente estoy en contra de lo que está haciendo este nuevo presidente, pues no habla con la jerarquía que debería, además de que sólo promete cosas y no las cumple".

"A mí me encanta venir a México, ahora estoy viviendo aquí; sin embargo, actualmente lo veo con mucha incertidumbre; se están yendo muchos mexicanos de aquí".

"Aunque me considero mexicano, no traería a mis hijas a vivir aquí, pues hay mucha inseguridad y violencia", resaltó.

En redes sociales, algunos usuarios apoyaron las palabras de Juan, mientras que otros no, al grado de decirle que deje el país.

Al preguntarle si su separación matrimonial tuvo con ver con que Maky no quería vivir en México, Soler dijo que como ciudadano considera que hay muchas cosas que están fuera de control. "No me gusta este gobierno, siento que el Presidente es una persona que no está cerca de la gente, creo que es el que más alejado está de las personas con más necesidades y en malas condiciones de vida", agregó.

Entre las reacciones contra el actor se leen: "Debería quedarse allá con sus pingüinos Juan Soler, aquí en México nadie lo necesita; él necesita de México, no permitamos que ningún extranjero se entrometa en asuntos políticos de nuestro país", escribió @luisenrique73.