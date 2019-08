Duelo fraternal entre Santos y Atlas

Los hermanos en la Liga MX, Santos Laguna y Atlas, definirán esta noche el liderato en la Liga MX, cuando se enfrenten en punto de las 21:00 horas en el Estadio Jalisco de la Perla Tapatía.

Y es que ambos equipos, arrancaron con par de triunfos el Torneo Apertura 2019, además de mantener imbatida su valla hasta el momento. Los Guerreros, son la mejor ofensiva de la campaña con 6 goles anotados.

El partido en Guadalajara, será sancionado por el árbitro central Adonai Escobedo González, quien será auxiliado en las bandas por los asistentes José Alfredo López Cruz y Alejandro Ayala Valderrama. El cuarto árbitro será Louis Adrián Vielmas Valdez.

En partido oficial, será la primera vez que los albiverdes enfrenten como entrenador a Leandro Cufré, quien se desempeñaba como auxiliar técnico de Robert Dante Siboldi, cuando levantaron la sexta estrella en el Clausura 2018.

En la pretemporada, ambos equipos se vieron las caras en el Corona y los laguneros, con tantos del chileno Diego Valdés y el zaguero central Hugo Isaac Rodríguez, se impusieron 2-1 a los Zorros, quienes se habían adelantado con tanto del exsantista Javier Correa.

6 PUNTOS tienen ambos equipos en lo que va del Apertura 2019.

"Fue un partido cortante, ellos cortaron mucho el juego nuestro, por lo que será duro, ellos tienen buenos jugadores, de clase, pero tenemos que preocuparnos por lo nuestro y tratar de ganar el partido" dijo el volante uruguayo Fernando Gorriarán, al recordar el duelo sostuvieron tres semanas atrás.

Dijo que el choque ante Atlas, será un partido complicado, como lo fueron los dos primeros también ante Chivas y Bravos, por lo que tendrán que estar concentrados para hacer su trabajo, buscar el partido desde el primer minuto y tratar de ganarlo.

"Vamos a salir a ganar, jugando de local y de visita, tratar de hacer nuestro trabajo, marcar territorio con intensidad, llevarnos los tres puntos" y es que fuera del Corona, buscan plasmar el sello impuesto por Guillermo Almada "mañana (hoy) verán que vamos a tratar de ganar".

"Nando" recordó que el futbol es así, examen tras examen, por lo que todos los fines de semana tienen que rendir y ganar, es para lo que trabajan y a lo que están apuntando.

Pese a ser un encuentro "fraternal", al pertenecer ambos equipos a Orlegi Sports, para Gorriarán no tiene nada de especial en cuanto a los jugadores se refiere: "no pensamos en eso, desde que pita el juez, solamente queremos ganar, tenemos nuestros objetivos".

En cuanto a la Liga MX, el sudamericano confesó que es lo que esperaba, en cuanto a experiencia y nivel competitivo, ya que es un torneo donde cualquier equipo le puede ganar a otro.

"Creo que hicimos dos buenos partidos, marcamos el territorio con intensidad, fue lo que trabajamos en la pretemporada, desgastar al rival con la intensidad que veníamos trabajando y por suerte, se reflejó en el marcador".

Al uruguayo no le gusta lanzar campanas al vuelo, ya que la campaña apenas empieza y están más preocupados por lo suyo y su trabajo, que por etiquetarlos como uno de los favoritos, por el inicio tenido.

"Si estamos en la tabla que somos primero, es algo muy lindo para nosotros, porque sabemos lo que trabajamos en la pretemporada y sufrimos, pero eso lo dirá el tiempo, en diciembre cuando termine el campeonato, ojalá que estemos en la final, es un objetivo nuestro, partido tras partido tenemos que ir confirmando esto que venimos haciendo", dejando en claro que si mantienen el cero, tendrá más posibilidades de ganar.

Por otra parte, alabó a sus compañeros en la media cancha, al mencionar que el accionar de su compatriota Brian, así como la de los canteranos albiverdes Ulises Rivas y Adrián Lozano, han sido clave para la obtención de los buenos resultados.

"Me entiendo muy bien con Uli (Rivas)" indicó el charrúa, "(Almada) le pide que se quede un poco más y eso me libera, pero él también tiene la libertad de subir, no se lo prohíben, pero yo también puedo ocupar su posición en cualquier momento".

Agregó que con el "Huevo" se entiende muy bien, ya que a su paisano lo conoce de hace tiempo, ya que tuvo la suerte de jugar con él "es un gran jugador, estoy muy contento por el rendimiento que está teniendo, creo que se lo merece, por todo lo que trabajó" refiriéndose al esfuerzo en la pretemporada.

Sobre el juvenil Adrián Lozano reveló: "es un gran jugador que tiene mucho futuro, depende de él llegar a donde quiera, tiene una gran zurda".

Un total de 12 triunfos tienen los Guerreros sobre los Rojinegros en el Jalisco. Esas victorias fueron 1-0 en la temporada 1900-91, 2-1 en la 1993-94, 3-1 en la 1994-95, 4-2 en el Verano 2001, 2-1 en Apertura 2002 y Clausura 2005.

Además del 5-2 en el Apertura 2007, 2-1 en el Clausura 2011, además de que tres veces ganaron por idéntico marcador de 3-1 en el Clausura 2012 y par de ocasiones en el Clausura 2013, tanto en la campaña regular como en la vuelta de los cuartos de final. En el Clausura 2016 el marcador fue 2-1.

En cualquier cancha, los albiverdes ganaron 30 partidos de 70 posibles, además de empatar 22 y perder 18, teniendo un alto porcentaje de resultados positivos, siendo al adversario que más le han ganado en el máximo circuito.

Entre los jugadores que vistieron ambas playeras sobresalen Jared Borgetti, Oswaldo Sánchez, Juan Pablo "Chato" Rodríguez, Cándido Ramírez, Gabriel Caballero, Denis Caniza, Gerardo Espinoza, Pedro Duana, Héctor López, Rodolfo Salinas, Édgar Castillo, Matías Vuoso, Jonathan Lacerda, Miguel Zepeda, Edson Rivera, entre otros.

Recientemente defendieron la rojinegra y la albiverde, Jesús Angulo, Martín Nervo, Javier Correa, Oswaldo Martínez, Jesús Isijara, Octavio Rivera y Brayan Garnica.

Los estrategas que estuvieron en ambos banquillos figuran Sergio Bueno, Fernando Quirarte, el chileno Pedro García y el pampero Rubén Omar Romano. El delantero más letal contra los tapatíos, fue Borgetti con 12 goles, seguido de Oribe Peralta con 7.