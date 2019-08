'Todos los laguneros SOMOS GUERREROS'

Hay un lagunero que jamás se rinde. No le tiene miedo a nada y eso lo ha llevado a cristalizar sus sueños histriónicos.

Paco de la Fuente se encuentra feliz, emocionado e ilusionado porque su talento y ganas de sobresalir lo han llevado a ser parte de la segunda temporada de Sin miedo a la verdad, que pasa de lunes a viernes por el canal Las Estrellas.

"Paquito", como le dicen las personas que lo estiman y sus familiares, platicó con El Siglo de Torreón de su trabajo en dicha serie producida por Rubén Galindo y en la que comparte créditos con Alex Perea y Dacia González.

El torreonense comentó que se encuentra agradecido con la vida por las oportunidades que le ha brindado, sobre todo ahora que forma parte de dicho proyecto ubicado en el horario estelar de la televisora.

"Estoy muy feliz, me siento realizado. Hace tiempo que esperaba este momento. Me da mucho gusto. La producción de Galindo me buscó, ellos ya tenían un personaje en mente con mis característica", reveló.

De la Fuente se refiere a "Paco Zavala", un chico con Síndrome de Down que es amigo del protagonista conocido como "Manu" (Perea).

"Mi personaje es un experto en sistemas de seguridad y forma parte de la policía cibernética, ayuda a 'Manu' a combatir el crimen. 'Paco' es un chico muy fuerte, no se victimiza por tener Down, él es uno más en la historia, con la misma capacidad".

Vía telefónica, "Paquito" comentó que las grabaciones han sido intensas, pero a la vez gratificantes ya que él está aprendiendo bastante, no sólo de sus compañeros de reparto sino también del equipo de producción.

"Andamos de arriba para abajo. Rodamos de día y de noche. Hay mucha acción y mucho drama, ya llevamos cinco meses grabando escenas de acción, drama y suspenso en una gran cantidad de sitios".

El lagunero externó que admira bastante a "Manu" porque es como un superhéroe que ayuda a las personas en desgracia.

"Estoy en contra de cualquier maldad, siempre estoy a favor de la paz y el que 'Manu' apoye a la gente me hace muy feliz", sostuvo.

Paco adelantó que gracias a su trabajo ya se ganó la continuidad de su personaje en la tercera temporada de Sin miedo a la verdad

"Voy a estar en la próxima entrega, se vienen muchas sorpresas. Espero que con esta serie otros productores vean mi labor y me inviten a más proyectos".

De la Fuente comentó que seguirá luchando por sus sueños profesionales.

"Voy a seguir creciendo, tengo mucho que ofrecer y créanme que amo la actuación con todo mi corazón".

Por último, Paco de la Fuente recomendó a los laguneros no quitar el dedo del renglón en cuanto a metas se refiere.

"A todos los laguneros les digo que somos guerreros y los guerreros no se dan por vencidos. Luchen por sus sueños y busquen oportunidades".

Trabajos