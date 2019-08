Presentan denuncias por presunta corrupción

Al Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción han recurrido denunciantes de presuntos actos de corrupción que, en su momento, tendrán que ser investigados por la Fiscalía en la materia, para que se apliquen las sanciones respectivas.

El presidente de dicho Consejo, Gonzalo Salas Chacón, informó que se han conocido casos de varios municipios del estado, los cuales fueron turnados a la Fiscalía Anticorrupción.

"Hemos recibido, en el caso particular del Consejo de Participación Ciudadana, por ejemplo, a la síndica, regidores, excolaboradores del Ayuntamiento de Súchil, desde el año pasado. Levantamos un acta de comparecencia porque el fiscal todavía no había sido designado y esa misma carpeta se la turnamos al Fiscal", manifestó.

También se investiga una posible corrupción en Telesecundarias. "Hay también un caso donde personal del Sistema Estatal de Telesecundarias se presentó, levantamos un acta de comparecencia y la hemos pasado con el Fiscal".

Existen otros casos en los que no se concretaron las denuncias por diferentes factores, como en La Laguna de Durango: "Hay un caso donde nos entrevistamos con un posible denunciante en el municipio de Lerdo; nos explicó lo que quería denunciar, si podía o no podía actuar por su cuenta y finalmente después de que intercambiamos opiniones decidió que no iba a denunciar", señaló.