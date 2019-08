Niegan que se 'llenarán de criminales' con acuerdo

El ministro guatemalteco de Interior, Enrique Degenhart, defendió de nuevo este jueves el acuerdo de asilo migratorio firmado con Estados Unidos y aseguró que Guatemala no se "llenará de criminales".

"Quisiera romper ese paradigma de que Guatemala se va a llenar de criminales y asesinos porque hay una serie de requisitos que se tienen que cumplir", puntualizó el funcionario en una conferencia de prensa después de una reunión privada que mantuvo el presidente Jimmy Morales con el secretario interino de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kevin McAleenan.

El ministro, que pidió a la población no politizar el tema, alertó otra vez que la advertencia lanzada en días pasados por el presidente estadounidense, Donald Trump, de subir los aranceles a las exportaciones, poner impuestos a las remesas y no dejar ingresar a los guatemaltecos a ese país, "no ha desaparecido".

Además, dijo que le "llama la atención" que solo este acuerdo, firmado el viernes en la Casa Blanca con la presencia de Trump, haya sido "atacado con seis amparos en las última semana y media" con el propósito de bloquearlo.

Y con esta situación ve con "urgencia" que la Corte de Constitucionalidad (CC), el máximo tribunal de justicia del país, resuelva una revocatoria presentada por el Ejecutivo, porque "aquí no importa cuál es la institución responsable sino que se implemente esta etapa, que es fundamental en la lucha integral contra las estructuras transnacionales".

El ministro enfatizó en la importancia de que los tomadores de decisiones sean conscientes de la "urgencia" de resolver este caso porque a Estados Unidos "no le interesa si el atraso fue la firma del acuerdo o la entrada en vigencia de forma normal", y alertó que las amenazas "pueden convertirse en una realidad a corto plazo".