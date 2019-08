La Volpe, 'inconforme' con desempeño de los Diablos

- Luego del triunfo en Copa ante los Alebrijes, el conjunto escarlata retomó los entrenamientos previos al partido de Liga contra FC Juárez, sin embargo, Ricardo La Volpe se mantiene inconforme tras el desempeño de algunos jugadores.

El argentino tiene objetivos muy claros con el equipo.

"Cuando un equipo quiere ser protagonista, tiene buenas salidas, juegan mano a mano, generan más ofensiva y sobre todo es muy importante el manejo del balón, la transición en la media cancha, cosas que sabemos que no se han venido haciendo bien, está claro, sin embargo, eso me confunde, porque se ha trabajado con los errores que se tuvieron el campeonato anterior para mejorar y dar un buen papel en este torneo, no para retroceder y volver a la misma situación".

La Volpe habló sobre algunos cambios que ha visto en sus jugadores.

"Cuando yo tomo el mando del equipo, los jugadores saben que se trabajará con un nuevo sistema y posiblemente existan cambios para mantener al equipo, entonces empiezan a dar lo mejor de sí para que no haya bajas, ahora lo que tengo que ver es si aflojaron porque saben que se quedaron en el equipo y por eso el cambio de actitud".

Más allá del trabajo que realizan los jugadores, para el estratega lo más importante radica en la actitud, mentalidad y la disciplina de los futbolistas.

También destacó el trabajo que realizan los jóvenes en el equipo, por eso La Volpe señaló que cada jugador debe seguir peleando su puesto.

"Cuando subo a un jugador, empiezo a analizar el rendimiento y si un jugador se empezó a agrandar, así como subió, bajo, lo regreso otra vez a la 20 para que vuelva a poner su mente a donde pertenece", finalizó.