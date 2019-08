Denuncian impunidad de peritos en Matamoros

El pasado sábado 20 de julio se suscitó un choque donde Christofer N, de 20 años, y Yessica N, de 15 años, ambos hermanos, iban a bordo de una moto, cuando de pronto un vehículo los golpeó, el cual iba conducido por Édgar N, de 24 años de edad, sujeto que, menciona la señora Yessica Quirino, madre de los hermanos, iba a exceso de velocidad, causando severas lesiones en sus hijos.

Explicó que el accidente ocurrió en el cruce de Independencia y calle Guerrero alrededor de las 16:00 horas, y al llegar ella a auxiliar a sus hijos, dijo, los propios vecinos de la zona, como testigos, mencionaron que los ocupantes de la moto realizaron el alto y se fijaron que no pasaran autos, al percatarse de que estaba todo libre echaron a andar la moto, cuando de pronto apareció el automóvil marca Nissan, el cual circulaba a exceso de velocidad, embistiendo así a los hermanos. Asimismo la señora Yessica señala que en ese momento no se le otorgó ningún tipo de documento ni señalamiento por parte del agente encargado de las normas de vialidad y perito. "El agente jamás se acercó a mí, nunca me pidió ningún dato, solo observé que estaba junto al conductor del auto, hablando entre ellos, de pronto solo vi que subieron el auto a la grúa, se supone, creo yo que se lo tuvieron que haber llevado al corralón, pero al tercer día del accidente yo fui y me percaté de que ahí no estaba el coche", relata.

De igual forma menciona que jamás hubo un acercamiento por parte de los encargados del Ministerio Público, que ella tuvo que acercarse, y al llegar, dijo, las personas que estaban ahí de encargados solo le leyeron unas hojas, "me dijeron: 'ah, usted es la mamá de los de la moto', y empezaron a leerme los daños del automóvil del chico que embistió a mis hijos, y me dijeron que debíamos pagar 12 mil pesos por los daños ocasionados", comentó. Ahora, al negarse a tal pago debido a que, señala, ni siquiera existe un peritaje que le hayan mostrado a ella sobre los hechos, y ni siquiera se hizo nadie cargo de los daños a la salud de sus hijos, donde Christofer y Yessica tuvieron que ser llevados al hospital, donde se internaron por raspaduras en la piel, lesiones en la cadera y en el hombro, lo que resultó es que le dijeron que el conductor del Nissan interpondrá una demanda en su contra por la negación a tal pago.

Por lo anterior, la señora Quirino exhorta a las autoridades a poner orden en este caso, a ejercer transparencia, a salir de actos de corrupción e impunidad, "porque a mí lo único que como resultado me da este proceder de las autoridades a favor de uno solo, sin especificar el cómo o el porqué, es el que existe impunidad, en que el agente presente en ese accidente llegó a un acuerdo con el conductor del automóvil, dejando desprotegidos a mis hijos en atención médica, y fuera de eso ahora hasta señalan habrá una demanda por algo que no sucedió así", concluyó.

Demandan

La impunidad en el actuar del agente.

*En el choque los más afectados fueron los conductores de la moto, resultando con heridas y golpes.

*Vecinos de la zona señalan que fue el coche quien resultó culpable.

*Piden revisar el caso al no existir transparencia en el proceder del agente presente en el acto.