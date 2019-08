Ven más difícil cruzar a EUA

"Ya está muy cabrón meterse, a diario van a tirar a unas 80 personas, a Nuevo León porque tratan de ingresar por Laredo y nosotros tratamos de llegar por Piedras Negras, pero no se puede", fueron las palabras de un hondureño que ayer se alojó en Centro de Día para Migrantes en Torreón.

El centroamericano pidió no dar su nombre, pero viaja con sus tres hijos y esposa, en busca del "sueño americano" y al ver lo imposible que resulta pasar para Estados Unidos, dice que su única opción es buscar trabajo en los campos agrícolas en Chihuahua, pues es determinante su decisión de no regresar a su país a "morirse".

Incluso mencionó que su intención era quedarse en Monterrey, pues se enteró que les estaban dando trabajo en la construcción, pero los mismos compañeros comentan que también hay "redadas" contra los inmigrantes.

Cuenta que hace dos meses salió de Honduras y permaneció aproximadamente un mes en un albergue en el sur del país, en espera de conseguir documentos para transitar legalmente por México y llegar a la frontera, para pedir asilo en el vecino país, pero afirma que lo engañaron, pues lo trajeron con mentiras y en ningún momento le hicieron el trámite, por lo tanto no obtuvo los "papeles", por lo que decidió "jugársela" con su familia, pese a todas los peligros a lo que están expuestos.

Se le preguntó si han sido objeto de abusos por policías en Coahuila y respondió que al menos ellos no fueron víctimas de agresión, pero en Celaya Guanajuato los policías lo despojaron de 800 pesos y un celular.

Pero platicó que los compañeros migrantes también incurren en abusos, porque o les quitan las cosas o los "avientan" del tren.

"Es la primera vez que intento cruzar y la verdad sí está difícil, pero para nosotros no lo ha sido tanto, Dios ha estado con nosotros y la única dificultad es que no pudimos pasar, pero lo importante es que estamos bien todos acá, la gente nos ha ayudado mucho, comemos de la 'charola' (de lo que les dan) y bueno ha habido días que sí hemos pasado hambre, pero no tanto".