Amenazan a Frida Sofía con video sexual

Se revela el motivo por el que Frida Sofía estuvo en la cárcel en el 2018 en Florida. Todo salió a la luz por una llamada que realizó al 911.

De acuerdo con el reporte de arresto en Estados Unidos, Frida fue detenida por privación ilegitima de la libertad, agresión y vandalismo, sin embargo, el programa Suelta la Sopa dio a conocer un audio en el que ella solicita la presencia de la policía pues, un hombre que trabajaba poniendo unas cortinas en su departamento la había amenazado con publicar un video en el que ambos mantenían relaciones sexuales.

"Quiero hablar con la policía ahora. Hay un tipo que estaba haciendo unas cortinas para mí, tuvimos relaciones y dice que tiene un video de nosotros, sin mi permiso", expresó la también cantante.

Frida Sofía además indicó a la operadora que, ante la extorsión, ella tomó el teléfono y lo tiró porque no quería que él filtrara el video. En cuanto a la supuesta víctima, el acta señala que él presentó varios arañazos en el cuerpo y un ojo inflamado. Fue la intérprete de Hacer el amor con otro, Alejandra Guzmán, quien recientemente declaró que su hija había estado bajo arresto el año pasado y ella pagó su fianza.

TIENE MIEDO A SER SECUESTRADA

Por otro lado, hace unos días, Frida Sofía reveló que ella desearía vivir en México y no en Estados Unidos donde radica, pero el temor a la inseguridad la hace mantenerse alejada de su país natal.

"Extraño México mucho. Ya van casi dos años (de no ir a México). Voy dos días y me regreso, pero no es lo mismo a vivir en México y obviamente no es un lugar en el que yo me veo viviendo por lo que pasó", dijo.

"En Miami (vivo) desde los 16 años y en Estados Unidos desde los 12", contó la cantante, quien hace unos años dejó el país tras intento de secuestro.