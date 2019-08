Está muy cabrón meterse a Estados Unidos: migrantes

"Ya está muy cabrón meterse, a diario van a tirar a unas 80 personas a Nuevo León porque tratan de ingresar por Laredo y nosotros tratamos de llegar por Piedras Negras, pero no se puede", dijo ayer un hondureño que se alojó en el Centro de Día para Migrantes "Jesús Torres" de la ciudad de Torreón.

El hombre, quien prefirió el anonimato, viaja con su esposa y sus tres hijos en busca del "sueño americano", pero al ver lo complicado que resulta 'brincar' hasta los Estados Unidos, asegura que su única opción es buscar trabajo en los campos agrícolas de Chihuahua, pues es determinante su decisión de no regresar a su país, "sólo a morirse".

Incluso, contó que su intención era quedarse en Monterrey, Nuevo León, donde hay trabajo para él en construcción, "pero los compañeros comentan que también hay redadas", dijo.

Dejan su país

Contó que hace dos meses salió de Honduras y permaneció aproximadamente un mes en un albergue en el sur de México, en espera de conseguir documentos para poder transitar legalmente por el país y llegar a la frontera para pedir asilo en el vecino país, pero dijo que lo engañaron, pues lo trajeron con mentiras y en ningún momento le realizaron el trámite, por lo tanto, no obtuvo los "papeles", por lo que decidió "jugársela" con su familia pese a todas los peligros a lo que están expuestos.

Al preguntarse si él y su familia han sido objeto de abusos por parte de policías en Coahuila, dijo que no, pero en Celaya, Guanajuato, los elementos lo despojaron de 800 pesos y un celular.

Pero platicó que también los compañeros migrantes incurren en abusos porque o les quitan las cosas o los "avientan" del tren.

"Es la primera vez que intentamos cruzar y la verdad sí está difícil, pero para nosotros no lo ha sido tanto, Dios ha estado con nosotros y la única dificultad es que no pudimos pasar (a Estados Unidos), pero lo importante es que estamos bien todos acá, la gente nos ha ayudado mucho, comemos de la "charola" (de lo que les dan), bueno, ha habido días en que sí hemos pasado hambre, pero no tanto".

Lleva de camino la familia; salió de su país el pasado primero de junio.

Blindaje

Por todo el país y particularmente en los estados fronterizos, hay una fuerte vigilancia para evitar el paso de los migrantes hacia Estados Unidos, lo que hace imposible el paso.

Opciones

Algunos desisten de llegar a Estados Unidos y deciden quedarse en México para emplearse en los campos agrícolas como Chihuahua, pero las opciones se reducen.