Hija de Adam West evoca su infancia con Once upon a time in Hollywood

Nina Tooley, hija del actor Adam West, reconocido por su interpretación del “Hombre murciélago” en la serie Batman de los años 60, agradeció el guiño que le hizo Quentin Tarantino a su padre en Once upon a time in Hollywood.

La nueva película del cineasta estadounidense está ambientada en la época de los 60, durante los asesinatos de la familia Manson y cuando la industria empezaba a olvidarse de los pilares clásicos, relata la sinopsis. Es el caso de Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), estrella del western televisivo y su doble de acción Cliff Booth (Brad Pitt), que intentan amoldarse a los cambios de la industria y poner sus nombres en el estrellato. La cinta se estrenó recientemente en Estados Unidos y debutó en la segunda posición de la taquilla con un estimado de 40.35 millones de dólares. A lo largo de la historia se hacen algunas referencias a la exitosa serie que protagonizó Adam West, entre ellas un comercial para radio que aparece tanto en la película como en la banda sonora. “Cuando nos contactaron sobre el clip que usaron, nos emocionó saber que lo estaban considerando. La gente de Quentin se acercó a mi madre, más que nada para obtener nuestra bendición. No creo que tuvieran que comunicarse con nosotros, pero fue un gesto muy agradable de su parte”. “Ese momento en la historia de Hollywood fue el apogeo de la popularidad de mi padre, y fue como si todas esas historias de mi infancia cobraran vida”, expresó Nina Tooley. De acuerdo con The Hollywood Reporter, la hija de West quedó encantada con dichas referencias. “Las escenas en las que Rick Dalton está bebiendo y luchando con sus inseguridades, es por lo que pasó mi padre. Tuve muchas conversaciones con él, específicamente después de Batman, sobre su lucha para conseguir otros papeles”. Los halagos de Nina llegan luego de las críticas de Shannon Lee, hija de Bruce Lee, quien manifestó su disgusto por la forma en que retrataron a su padre en una escena del filme, además de asegurar que Tarantino nunca se acercó a la familia para pedir permiso o asesoría para mostrar al actor y maestro de artes marciales.