Celebran lo mejor del cine latino en Hollywood

El Festival de Cine Latino de Los Ángeles, conocido como Los Ángeles Latino International Film Festival, arrancó este miércoles en el corazón de Hollywood para reivindicar la importancia de la cultura latina y unir a los integrantes de esta comunidad que se dedican al séptimo arte.

Directores, cineastas y estrellas de toda Latinoamérica, Estados Unidos y España desfilaron por el popular Paseo de la Fama de Los Ángeles poniendo un acento aún más latino al centro que acoge los acontecimientos más importantes del mundo del entretenimiento.

"Esto no ha hecho más que crecer, pronto lo latino dominará este país y eso pasa también por la industria audiovisual", exclamó el cofundador del festival y cineasta, Edward James Olmos, en declaraciones.

Para Olmos, la cultura latina engloba a una gran diversidad gracias a su historia y a su variedad geográfica, una riqueza que puede "aportar" mucho al cine y a la sociedad estadounidense.

Según destacó el cineasta, el evento fue pionero desde su nacimiento, en 1997, al adelantarse a la importancia que la cultura latina tendría no solo en Estados Unidos, también en el resto del mundo.

Pero además ha sido capaz de lograr un hito que otros certámenes no son capaces de conseguir.

"Este festival cuenta con un gran número de obras dirigidas por mujeres. Ellas son mayoría en esta edición", remarcó Olmos, quien también quiso destacar su apuesta por el talento joven.

Además, la edición de este año estrenará en su clausura la última película de cineasta: The Devil Has a Name.

"Es muy especial estrenar una obra en el festival que ayudé a crear", valoró La cinta narra la historia de un granjero viudo y sin dinero, Fred Stern, que descubre una razón de ser en su vida cuando se entera que una petrolera multinacional ha estado contaminando el agua que bebe.

El tono reivindicativo estuvo muy presente en la inauguración del certamen, con numerosas denuncias sobre las duras condiciones de los inmigrantes en los centros de detención fronterizos y en contra de las políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Por ejemplo, el actor puertorriqueño Luis Guzmán, se refirió al "miedo que la actual Administración está transmitiendo a la comunidad" latina y ante el que "necesita" unirse y reclamar más su posición en el país.

Precisamente, la película inaugural de esta edición fue "The Infiltrators", basada en los centros de detención de la frontera de México con Estados Unidos, algunos de los cuales tienen fines lucrativos.

El filme narra una historia real sobre jóvenes indocumentados que sacrifican toda su vida anterior para ayudar a inmigrantes detenidos.

"Nada es más puntual en el contexto actual", consideró su codirector, Alex Rivera.

Entre los invitados a la gala acudieron intérpretes como Adriana Barraza, Julio Macías, Rick Najera, Diego Tinoco, Patricia de León, Adrián Nuñez, Gustavo Gómez y Alicia Fernández, entre otros.

Con 15 cintas (10 de ellas con mujeres como directoras) y 17 cortometrajes en su programación de este año, que también incluye otras actividades paralelas, LALIFF tomará del 31 de julio al 4 de agosto el TCL Chinese Theatre, un icónico cine situado en el Paseo de la Fama de Hollywood en Los Ángeles.

Al margen de The Infiltrators, filme que dirigieron Cristina Ibarra y Álex Rivera y que ganó los premios del público y de innovación en la categoría Next del Festival de Sundance, LALIFF contará con tres estrenos mundiales: I'll See You Around de Daniel Fermín Pfeffer, Raúl Julia: The World's a Stage de Ben DeJesus y Siqueiros: Walls of Passion de Lorena Manríquez.

LALIFF también proyectará Building the American Dream de Chelsea Hernández, Carlos Almaraz: Playing with Fire de Elsa Flores Almaraz y Richard J. Montoya, De lo mío de Diana Peralta, Councilwoman de Margo Guernsey, Divine Love de Gabriel Mascaro, Initials S.G. de Rania Attieh y Daniel García, Midnight Family de Luke Lorentzen y Pahokee de Ivete Lucas y Patrick Bresnan.

Premature de Rashaad Ernesto Green, Sick Sick Sick de Alice Furtado, y Los tiburones de Lucía Garibaldi completan la oferta del festival.