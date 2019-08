Tendencia en las relaciones amorosas millennials

La generación Millenial tiene información a su alcance que sus padres y abuelos no tenían. La posibilidad de conocer a fondo temas de interés y darle seguimiento a todo aquello que les apasiona, sin embargo, al mismo tiempo las relaciones interpersonales se han vuelto más complejas y difíciles de sobrellevar debido al mundo virtual que llega a superar la realidad.

Para el medio Infobae, especialistas hablan respecto a la generación Millennial y cómo sus necesidades no son los mismos que hace diez años se contemplaban.

Al tener fácil acceso a todo lo que deseen por medio de internet, los ha vuelto impacientes, por lo que las palabras esfuerzo y disposición no están en su vocabulario. La psicóloga Beatriz Goldberg afirma que algo característico en estos jóvenes adultos es que si algo no les gusta, lo dejarán con facilidad. No existe un apego emocional debido a que trabajan mucho con la digitalización, y están más interesados en las vivencias visuales y auditivas que emocionales.

A esto, el Dr. Walter Ghedin, psiquiatra y sexólogo añade que, a diferencia de las prioridades que tenían sus padres y abuelos, los millennials no tienen como prioridad buscar pareja con base en la proyección de vida que ambos tienen, sino que se concentran en estar con alguien que comparta sus gustos y aficiones por ciertos temas, esto debido a que las relaciones duraderas y a largo plazo no son tendencia en la generación, pues son impulsivos y cambiantes por naturaleza, así que les cuesta aferrarse a una sola persona.

El desapego emocional viene también de la facilidad con la que es posible salir con alguien sin siquiera conocerlo en persona, sólo deslizando su respuesta por medio de la pantalla de sus teléfonos celulares. Hannah Witton, especialista de esta generación, explica que una de las razones por las que no logran sentirse agusto con alguien se debe al pánico que genera el mundo real después de usar una aplicación de citas.

Y, aunque un estudio realizado por la Universidad de San Diego comprobó que las relaciones sexuales no son una prioridad dentro de una relación millennial, si lo es en soltería, ya que están más dispuestos a mantener diversos contactos; se dejan llevar por el deseo y la inquietud de saber hasta dónde pueden llegar.

La falta de comunicación verbal los vuelve más frívolos cuando se trata de conocer gente nueva, sin embargo, cuando se encuentran en una relación estable mantienen encuentro más sanos que generaciones pasadas, ya que se ha naturalizado la defensa del tiempo y espacio individual, por lo que las peleas por celos y posesión no es algo que los caracterice.