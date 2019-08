Universal Orlando se expandirá con nuevo parque temático

Our Universe is expanding. See concept art for Universal's #EpicUniverse at https://t.co/sWJsO99Osb pic.twitter.com/yPsXG4AEE3

Pese a la falta de detalles, los funcionarios del parque temático prometieron que el resultado será épico y así es como se llamará el nuevo parque: Epic Universe.

Highlights from the announcement: [a thread]



Concept art for new theme park #EpicUniverse has been revealed! pic.twitter.com/zmacNkTkbJ