El Rey León reúne mil mdd en todo el mundo

La película, que se estrenó el 9 de julio en Estados Unidos, se ha convertido en número uno de taquilla en algunos países, como en España, donde se estrenó el pasado día 18 y ha sido vista ya por 3,7 millones de espectadores.

It is time: #TheLionKing is now playing in theatres. Get tickets: https://t.co/gNbSMxmySL pic.twitter.com/YiiRASUh3t