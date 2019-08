Jorge Muñiz le ve el lado positivo a su error en Himno Nacional

Este año Jorge "El Coque" Muñiz cumplirá tres décadas desde aquel día en que no se supo el Himno Nacional previo a la pelea del boxeador Jorge "El maromero" Páez.

A tantos años de distancia y más allá de verlo como un error en su carrera, "Coque" afirmó que quizá haber vivido ese desagradable momento le trajo más cosas positivas que negativas.

"Ahora lo veo de otra manera, en ese momento sí me preocupé, porque no sabía qué iba a pasar, pero ahora con los años de distancia creo que fue algo que me ayudó a madurar y a poner los pies en la tierra y saber desde temprano que los errores siempre le pueden ocurrir a cualquiera y eso hace que yo me exija siempre más", detalló en entrevista.

Muñiz señaló que previo a ese "mal día" su carrera iba en ascenso (razón por la que fue invitado a cantar el himno) y que quizá de no haber vivido el bochornoso momento, hubiese sido otro tipo de artista.

"El tener tanto éxito tan pronto y tan joven quizá puede desubicar a veces a la gente, yo creo que de no haber vivido todo eso, a lo mejor me hubiera tardado más tiempo en ubicarme y ver la carrera desde una perspectiva más madura", confesó.

El cantante recordó que tras el incidente tuvo que pagar mil pesos de aquella época como parte de la amonestación, mismos que liquidó en el momento, lo cual no hizo que la sombra de no saberse el himno estuviera presente en su vida y carrera.

"Pasa algo muy particular, la gente a veces me recuerda este momento y lo entiendo, quizá antes de mí no pasaba tanto porque no se daba el que los artistas cantarán previo a las peleas o a los partidos de futbol, pero pocos medios han dicho que después de ese momento volví a cantar el himno en como tres eventos, el último cuando Felipe Calderón era presidente y en todos lo canté de forma correcta", añadió.