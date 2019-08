Juan Ugarte, feliz de trabajar con Niurka

"Aquí no hay protagonistas", decía Niurka cuando se encontraba grabando los capítulos de la nueva serie Alma de ángel, comentó el actor Juan Ugarte a quien le encantó trabajar con la actriz, ya que hizo que el ambiente fuera tan agradable, que todos en el set de grabación se convirtieran en una gran familia.

"Decía en esta historia no hay protagonistas, independientemente de que ella era la protagonista, ella decía: 'aquí todos somos protagonistas...en la serie todo debe funcionar correctamente y todos tenemos que hacer bien nuestro trabajo, para que la gente lo pueda disfrutar'", dijo Ugarte en entrevista.

El actor quien encarna el personaje del arcángel "Uriel" en la serie, indicó que quedó fascinado por el profesionalismo y la energía que transmitía Niurka durante las grabaciones.

"Niurka es una maravillosa persona, me encantó trabajar con ella, es una persona cien por ciento profesional, es una mujer muy generosa, muy creativa, divertida, amorosa, se goza trabajar con una gente como ella, todo el tiempo estaba pendiente de los demás".

Tal relación hizo que, durante las ocho semanas que duraron las grabaciones producidas por Nazareno P. Brancatto; el elenco compuesto por Julio Bracho, Raúl Araiza y Verónica Jaspeado, entre otros; se sintiera como en casa.

"Ella siempre tiene anécdotas, risas, alguna ocurrencia, alguna chispa, que hace muy divertido estar en el set, lo disfrutábamos mucho, pero cuando llegaba el momento de recibir instrucciones, de ver que se esperaba en la escena todos estábamos al cien y pues se iban dando las cosas, todos nos sentíamos como en casa por la buena relación que había", comentó Juan.

Un hecho memorable que recordó el actor durante la entrevista fue cuando el hijo de Niurka, Emilio Osorio, fue al set para participar en las grabaciones de un episodio, "fue muy bonito cuando su hijo nos acompañó, porque fue uno de los invitados, ver como irradiaba de felicidad y como se le iluminaba su rostro al compartir el set con su hijo fue un momento muy bonito".

Por otro lado, Ugarte informó que hizo un estudio sobre el tema de los arcángeles, para así definir como sería su personaje en la comedia, un género que se le facilita y que a veces desearía cambiar.

"Siempre se me ha facilitado la comedia, de hecho, hay veces que me gustaría encarnar personajes que tengan otro tipo de conflictos, otro tipo de carácter para dejar atrás las comedia, porque es algo que siempre he hecho, recuerdo que me dijo un profesor, la comedia no es hacer reír a alguien, sino que el espectador se ría del conflicto real".

Y aunque la comedia se le facilita, durante este proceso de filmación el actor aprendió mucho, "fue un proceso muy divino, muy enriquecedor, hubo mucha comunicación para la creación de los personajes, podíamos proponer y disfrutar mucho del trabajo".

De acuerdo a Juan, el personaje de Niurka que es "Alma" fallece y su marido interpretado por Julio Bracho, queda a cargo de sus hijos, "y bueno empieza la disputa por el 'alma' de Alma entre el bien y el mal, yo soy el ángel 'Uriel' y peleamos por su alma que queda atrapada en su casa y ella tiene que resolver problemas, ayudar a su familia a rehacer su vida para así poderse ir".

La primera temporada se compondrá de 13 capítulos y será transmitida por Las Estrellas dentro de la programación de La Casa de la Comedia, aún no hay una fecha de estreno, pero se tiene contemplado grabar una segunda temporada si la respuesta del público es favorable.