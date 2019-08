El arquero argentino Agustín Marchesín deja al América para unirse al Porto, informó ayer el club mexicano.

La directiva americanista confirmó en un comunicado que la operación es una venta definitiva en la que no se reveló el monto de la operación.

"El Club América ha llegado a un acuerdo para la venta definitiva del guardameta argentino Agustín Marchesín a uno de los equipos más importantes de Portugal y de Europa: el F.C. Porto", se informó a través del escueto comunicado que el equipo difundió en sus redes sociales.

Marchesín se convirtió en uno de los referentes del conjunto azulcrema desde su llegada en diciembre de 2016. Fue fundamental para la conquista del campeonato del torneo Apertura 2018, la Copa MX del Clausura 2019 y el más reciente cetro del Campeón de Campeones 2018-2019, en el que su remate de penal sentenció la tanda definitiva ante Tigres.

El portero de 31 años llegó al futbol mexicano con el Santos Laguna en 2015, luego de haber comenzado su trayectoria profesional con el Lanús de su país en 2009.

"Fueron dos años y medio de trabajo, de amor, de pasión, de defender esta playera con el corazón, pues en este equipo no ser campeón es fracasar y logramos juntos tres campeonatos", escribió el arquero en su cuenta oficial de Instagram. "Haber llegado acá fue la mayor bendición de mi carrera, siempre dije que era la oportunidad de mi vida defender estos colores y así lo viví cada día de entrenamiento y de juego".

Con las Águilas disputó 130 partidos, en los cuales en 49 no permitió goles. Fue seleccionado de su país en las Copas América de Chile 2015 y Brasil 2019, pero nunca entró al terreno de juego.

El arquero deja el futbol mexicano luego de que fue consagrado con el Balón de Oro 2019 como el mejor portero de la Liga MX en el año.

"No sé cómo despedirme, no sé cómo agradecer, lo feliz que fui en América no lo puedo explicar, y la tristeza que me da decir adiós es imposible expresarla en palabras. Sólo le pido a Dios que la vida nos vuelva a juntar", agregó. "Sé que es una gran oportunidad la que me va a tocar vivir en Porto pero está es la despedida más dolorosa de mi carrera, pero esta vez el destino me hace crecer y es gracias a ustedes".

Antes de que concluyera el entrenamiento del martes, el entrenador Miguel Herrera llamó a Marchesín y lo llevó a las oficinas de la dirigencia para reunirse con Santiago Baños, el presidente deportivo. Minutos más tarde, el arquero regresó y se colocó en un costado de los campos de prácticas donde comenzó a llorar.

Con la partida de Marchesín, el América pierde a su segunda pieza importante en el último mes, ya que hace semanas concretó la venta del zaguero Edson Álvarez al Ajax de Ámsterdam.

El suplente de Marchesín es Oscar Jiménez pero suena fuerte la posibilidad del retorno de Guillermo Ochoa, el titular de la selección nacional.