Alista Chávez Jr. regreso a los cuadriláteros en Jalisco

Seguro de volver a reinar, el excampeón Medio del Consejo Mundial de Boxeo (WBC, por sus siglas en inglés), Julio César Chávez Carrasco, afina detalles rumbo al que asegura será un espectacular retorno a los encordados.

Acompañado por su equipo de trabajo, integrado por su entrenador Roberto Quirarte, preparador físico, Jesús Edgardo Lucero y los asistentes Ricardo Chapa y Manuel Zepeda, el hijo del legendario JC Chávez da las últimas pinceladas a su preparación de frente al enfrentamiento que sostendrá el próximo sábado 10 de agosto en el Campo Deportivo Antonio R. Márquez de San Juan de Los Lagos, Jalisco.

Cerca de la Perla Tapatía, enfrentará al recio colombiano Evert Bravo, en el duelo estelar de la velada que presenta Zanfer Promotions.

A poco más de una semana de su regreso a los encordados, Chávez Jr. trabaja en aclimatación y adaptación a la altura de de 1,800 metros sobre el nivel del mar, esto luego de realizar una ardua preparación en la fronteriza ciudad de Tijuana, Baja California, algo que realiza en las instalaciones del Gimnasio Yayo de la colonia San José de esta ciudad, que se encuentra al noroeste del estado de Jalisco.

"Ya no estoy jugando, como sé que lo hice en algún tiempo... quiero volver a ser campeón del mundial, sé que estoy a tiempo de retomar mi carrera", aseguró Chávez Carrasco, al reconocer que está obligado a ofrecer un gran espectáculo.

Chávez Jr, con récord profesional de 50-3-1, 32 por la vía del nocaut, peleó por última vez en mayo de 2017, cuando perdió con Saúl "Canelo" Álvarez, y ahora se medirá a 10 asaltos en peso supermediano con Bravo.

Sonriente y con el ánimo por los cielos, dijo sentirse muy bien, seguro de realizar un excelente trabajo en la sala de entrenamiento.

"Me siento excelente... estoy en un momento en el que sé con más certeza qué es lo que quiero de mi carrera. Me he preparado muy bien, tengo mucha experiencia, voy con todo con tal de tener un espectacular retorno a los encordados", finalizó.

La cartelera contará con la participación del ídolo local Eduard "Yayo" Cervantes, la campeona mundial Yessica Nery Plata, y el yucateco avecinado en Cancún Francisco Orta.