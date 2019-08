Laura Bozzo, envuelta en otra polémica

Laura Bozzo ha sido tendencia de nueva cuenta porque recibió el doctorado honoris causa por parte del Claustro Académico Universitario en las instalaciones del Congreso de la Ciudad de México, algo que no fue del agrado de muchas personas que estallaron en las redes sociales.

Pese a que el acto se llevó a cabo en las instalaciones del Congreso, el organismo afirmó que la entrega del reconocimiento no fue avalado por ellos pues fueron "las instituciones privadas y ajenas al recinto" quienes lo otorgaron, no solo a Bozzo sino a diversas personas.

Entre esas personas estuvieron Eduardo Santillán y Nazario Norberto, diputados en la Ciudad de México por el gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En un comunicado, el Congreso aseveró que solo prestó el auditorio Benito Juárez "a solicitud expresa de una legisladora, sin conocimiento alguno de los detalles de la ceremonia".

Es por ello, que aseguró, no avala "ni la entrega ni mantiene vínculo alguno con las instituciones que los conceden".

Tras la polémica, Bozzo utilizó su cuenta de Twitter para aclarar que el título se lo dio el Claustro Universitario y agradeció al Congreso por la aclaración al respecto.

Por otro lado, ayer Laura Bozzo aseguró que está por arrancar una nueva campaña en pro de los migrantes. La conductora aseguró que para ella problemáticas sociales como la trata de personas y los feminicidios son temas prioritarios.

En entrevista, explicó que trabaja en campañas relacionadas con ellos y, en esta etapa de su vida, le interesa mucho sumarse al tema de la migración por lo que está próxima a estrenar un nuevo programa.

"Me voy a concentrar en la ayuda de estos niños que están en albergues separados de sus padres", comentó.

La producción se lanzaría con el nombre de Historias de Laura y, aunque todavía no puede detallar con qué televisora o plataforma se estrenará, adelantó cuál será el concepto.

"Es un programa nuevo que voy a sacar con dramatizados y conmigo como periodista y narradora de la historia".

"Vamos a hablar de casos de migrantes uno de ellos el caso de un niño que huyó para encontrarse con sus padres y está en un albergue y eso a mí me parece terrible porque no hay nada peor para mí que yo he vivido lo que es estar separada de mis hijas injustamente, no hay nada peor que separar a un padre de un hijo".

Laura explicó que su primera opción es Televisa pero, además, hay alrededor de 16 países interesados en el proyecto que abordaría no solo historias de México sino también será a nivel internacional, incluyendo Centroamérica y Sudamérica. "Para mí el migrante no es el delincuente, el delincuente son los políticos que se roban todo el dinero y que dejan a los países en la pobreza y hacen que los migrantes busquen su sueño de darle a sus hijos lo que la vida no les dio a ellos.

"Yo siempre voy a buscar casos esperanzadores que dejen mensaje, que cambien a la sociedad, que den un toque de esperanza".

Historias de Laura podría ver la luz entre septiembre y octubre de este año.

A la par la conductora está en charlas con Televisa para el lanzamiento del reality La casa de los infieles, el cual, explica, sería grabado en Acapulco y la preproducirlo estaría planeada para diciembre-enero.

No es la primera vez que Laura Bozzo genera polémica por diversas causas.

Ella tiene muchos seguidores, pero también detractores que están al pendiente de lo que hace.

Aquí te dejamos algunos de los casos más sonados de la llamada "Señorita Laura".

Laura Bozzo fue vinculada con el ex presidente de Perú, Alberto Fujimori. La conductora fue puesta bajo arresto domiciliario por su vínculo con el asesor presidencial de Fujimori, Vladimiro Montesinos, al que luego culpó de seducirla.

En sus programas, ella presentaba casos llenos de violencia, situaciones poco comunes y alborotos. Sus invitados llegaban a agredirse y ella en algunas ocasiones los insultaba. Se decía que Laura les pagaba para armar shows, algo que ella negaba.

En el año 2000 sorprendió a más de uno, al revelar que se había hecho novia del argentino Christian Suárez, quien en ese entonces era 24 años menor que ella. La pareja generó demasiada polémica.

Cuando la tormenta tropical Manuel azotó algunas partes de México, Laura acudió a una zona damnificada con el supuesto fin de repartir ayuda, sin embargo, un alcalde local negó tal apoyo. Además, Laura fue en un helicóptero del gobierno lo que causó controversia.

Si de pelearse con alguien se trata, la llamada "Señorita Laura" se pinta sola. Para ella su mayor rival ha sido Rocío Sánchez Azuara, con quien tuvo un encontronazo en un restaurante de la Ciudad de México.

En 2017, Laura Bozzo informó que su relación con Suárez había terminado. "Informó que mi relación con Cristian terminó de manera definitiva, ruego no me llamen pues no quiero hablar más del tema", dijo en sus redes. Christian tenía otra mujer en Miami.

Laura Bozzo confesó en el programa de nombre El valor de la verdad que cuando se enteró que su expareja, Christian Zuárez, le fue infiel quiso cortarle su miembro. Lo persiguió con cuchillo en mano por toda la casa.