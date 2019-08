Ancira ha trabajado bien: CMIC

-No han comprobado los actos de corrupción que imputan por la venta de Agronitrogenados

"No podemos saber, es muy difícil (saber si hay persecución política hacia Alonso Ancira); Lo que sí les puedo decir yo, es que los 20 años que he estado por aquí, Altos Hornos ha estado trabajando bien" sostuvo el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Constrcción (CMIC) Raúl Flores González, que también descartó el rumor de venta de AHMSA a Ternium o a ArcelorMittal

Expuso que no se ha demostrado que hubiera corrupción en la venta de Agronitrogenados a Pemex: "Están hablando pero no lo han comprobado, no han llegado a decir que es un hecho esto ¿verdad? Pero están contra el Director General y Presidente del Consejo, no están contra Altos Hornos" sostuvo.

El empresario explicó que la actual situación financiera de AHMSA es el resultado de la caída del mercado a nivel mundial, la disminución al precio del acero, el incremento en costos de insumos y materias primas para su producción, el congelamiento de sus cuentas por parte de Hacienda y la pérdida del financiamiento que se tenía para inversión.

Arcelormittal produce para este año 96 millones de toneladas de acero, China 244, Nipon Steel (de Japón) 49, HIBS, Corea 42 y JF Steel Corporation (Japón) 29. AHMSA cerró su producción en 2018 en 4 millones 300 mil toneladas, y este año producirá menos, alrededor de 3 millones 800 mil toneladas, reveló Flores González.

El precio en el mercado del acero cayó alrededor de un 30 por ciento y las ventas igual, agregó el empresario.

Sin embargo Altos Hornos inició un programa de reestructuración, en el cual venderá bienes y filiales para enfrentar la crisis económica. Manifestó desconocer qué empresas podría vender la metalúrgica, consideró que podría ser la de servicios aéreos de helicópteros, pero dijo que seguramente no serán las minas de carbón o de extracción de minerales, por ser estratégicas para la producción de acero.