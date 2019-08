Sin quejas en Profeco por vuelos

Atiende la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a los consumidores afectados por cancelación de vuelos de Interjet.

En Torreón sólo se ha solicitado una asesoría por parte de un pasajero

La Procuraduría informó que el pasado 29 de julio de 2019, ABC Aerolíneas, S.A. de C.V. (Interjet), notificó la cancelación de diez vuelos, seis en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y cuatro en otros estados del país, afectando con ello a 1,557 pasajeros. Asimismo, hizo del conocimiento de esta Procuraduría el retraso de 5 vuelos, afectando a 659 pasajeros. En total, fueron afectados 2,216 usuarios.

Este miércoles, Interjet ha notificado afectaciones a 23 vuelos adicionales: 17 vuelos cancelados y 6 vuelos retrasados, perjudicando con ello a 3,254 pasajeros.

Con motivo de esta contingencia, Profeco ha brindado al momento a nivel nacional: 194 atenciones (75 asesorías, 52 conciliaciones y 67 quejas recibidas). Se explicó que debido a que las cancelaciones y demoras son imputables a la aerolínea y de acuerdo a la Ley de Aviación Civil y la Ley Federal de Protección Consumidor, Interjet deberá compensar a los usuarios en caso de cancelación del vuelo. Este día, Profeco llevó a cabo una visita de verificación en todas las áreas del AICM (mostradores, básculas, salas de última espera y entrevistas a pasajeros), para constatar el cumplimiento de las obligaciones de las aerolíneas y, en particular, la observancia a los derechos de los pasajeros.

De advertirse incumplimientos, Profeco podrá imponer multas de hasta $4.5 millones de pesos, dependiendo del tipo de infracción.

Interjet asegura operar con normalidad

Luego de que el martes y por “motivos operacionales”, el vuelo a la ciudad de México de la línea Interjet que parte a las 20:00 horas fue suspendido, voceros de la empresa indicaron que este miércoles 31 de julio salió “en forma normal” el que va a la ciudad de México en la mañana y lo mismo ocurriría en la tarde.

Dijo que si bien se han tenido demoras en los últimos días, esperaban que la situación se normalizara.

Interjet señaló en un comunicado que entre el lunes y el miércoles presentarán retrasos, además de cancelaciones de sus vuelos debido a un ‘reajuste’ de su plantilla laboral. (Por Y. Ríos)

Se establece que en caso de cancelación:

* Reintegrar el precio del boleto o la proporción que corresponda a la parte no realizada del viaje, más una indemnización que no será inferior al 25 por ciento del precio del boleto o de la parte no realizada del viaje.

* Ofrecer transporte sustituto en el primer vuelo disponible y proporcionar, como mínimo y sin cargo al pasajero, acceso a llamadas telefónicas y envío de correos electrónicos; alimentos de conformidad con el tiempo de espera que medie hasta el embarque en otro vuelo; alojamiento en hotel del aeropuerto o de la ciudad cuando se requiera pernocta y, en este último caso, transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

* Transportar en la fecha posterior que convenga al mismo pasajero hacia el destino respecto del cual haya sido cancelado el vuelo, más una indemnización que no será inferior al 25 por ciento del precio del boleto o de la parte no realizada del viaje.