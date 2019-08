Cancelan sesión de Hacienda por contradicciones de MLGA

Por contradicciones de la alcaldesa María Luisa González Achem, la Comisión de Hacienda en el Cabildo del Ayuntamiento de Lerdo no va a poder sesionar para efectos de aprobar o no una ampliación presupuestal para solventar los sueldos de los empleados que recién fueron sindicalizados y de aquellos que pasaron al rubro de considerados.

José Dimas López Martínez, síndico municipal de Lerdo y presidente de la Comisión de Hacienda, recordó que en la última sesión de Cabildo se le estuvo cuestionando a la presidenta sobre el tema del proceso de sindicalización "y ella argumentaba que no había ningún problema, que no se causaba ningún quebranto financiero a lo que era el Ayuntamiento".

"Yo levanté la mano y le dije que nos había llegado un oficio del Contralor donde observaba temas importantes, primero el incremento en la nómina por 315 mil pesos mensuales y ella tenía qué decir de dónde saldría ese presupuesto porque en 2019 no está presupuestado. Se tenía que hacer un ajuste al presupuesto para saber de qué partida iba a salir esa cantidad de dinero para poder ajustar el presupuesto, pero la presidenta dijo que no era necesario eso, que no se afectaba para nada y que era mínima la cantidad que se iba a poder incrementar", explicó.

Incluso, López Martínez dijo que días después, González Achem les giró un oficio para reiterarles que no era necesario un ajuste presupuestal. "Entonces, pues yo creo que la Comisión de Hacienda, bajo ese tipo de concepto, de ese argumento, no va a poder sesionar para una ampliación presupuestal", mencionó.

En días pasados, el contralor municipal, Ricardo Olivares Porras, indicó que para evitar observaciones por parte de la Entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango, el Ayuntamiento de Lerdo realizaría un ajuste presupuestal. En su momento informó que este movimiento tendría que presentarse en la próxima sesión de la Comisión de Hacienda para posteriormente turnar el dictamen al Cabildo, máximo órgano de autoridad en el Municipio, indicando también qué partida sufriría una reducción del Presupuesto de Egresos original.