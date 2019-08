Yanquis derrota en casa a Arizona

Los Yanquis afrontarán los últimos dos meses de la temporada con lo que tienen, lanzadores tambaleantes, titulares lesionados y todo lo demás.

Luego que Masahiro Tanaka no pudo sostener ayer una ventaja de dos carreras en una victoria 7-5 sobre Arizona interrumpida por la lluvia, el gerente general de los Yanquis Brian Cashman reconoció que fracasó en encontrar más ayuda en el pitcheo a un precio razonable antes que concluyera el plazo para cerrar canjes.

"No fue por falta de esfuerzo", dijo. "Estuvimos sondeando con todos los equipos. Por algunos jugadores, obviamente, no se pudo. En otras circunstancias, esos jugadores no estaban realmente disponibles aun cuando se habló ampliamente sobre ellos en el entorno público".

Nueva York tiene marca de 68-39 y tiene una ventaja de 7.5 juegos sobre Tampa Bay, el segundo lugar en el Este de la Liga Americana, después que Austin Romine conectó un jonrón de dos carreras para adelantar a los neoyorquinos en el séptimo inning y llevarles a asegurar un empate en la serie de dos juegos.

Aún así, el cuerpo de abridores de los Yanquis ha lucido vulnerable, con Tanaka, James Paxton y J.A. Happ titubeantes, y CC Sabathia en la lista de lesionados por tercera vez en el año. Nueva York espera que el abridor Luis Severino y el relevista Dellin Betances regresen de lesiones que han mantenido a los dominicanos fuera desde la pretemporada.

Tim Locastro pegó su primer jonrón en Grandes Ligas en la novena entrada. Aroldis Chapman entró de relevo, permitió otra carrera y logró su 27mo salvamento. Adam Ottavino (4-3) se llevó la victoria con un inning en blanco.