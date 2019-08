Inteligencia Artificial aligera vida laboral

Cada empleado puede perder hasta dos horas al día en su computadora, de acuerdo con un análisis de la compañía Citrix. Y no se trata de que disminuya su productividad por estar navegando por internet o en sus redes sociales, ese tiempo perdido se debe únicamente a buscar archivos y programas que le son necesarios para sus actividades. En total, los trabajadores llegan a invertir un día entero a la semana como consecuencia de un mal rendimiento tecnológico en sus empresas.

"Los entornos laborales actuales, a pesar de estar llenos de tecnología, no brindan la experiencia satisfactoria que un trabajador encuentra en otros aspectos de su vida diaria. El smartphone es el ejemplo perfecto, apenas tocas un icono y ya tienes listo un programa. El trabajador promedio no entiende por qué esta misma experiencia no se encuentra en su ambiente de trabajo. En Citrix creemos que con nuestra nueva plataforma podemos generar esta experiencia y devolverle al trabajador un día laboral a la semana", aseguró el CEO de la empresa, David Henshal, durante su conferencia de apertura en el Citrix Synergy, evento anual en el cual se presentan los productos más novedosos de la empresa.

Este aumento de productividad es crítica debido a que, de acuerdo con estudios hechos por Citrix, se prevé una escasez de 95 millones de personas calificadas para las diferentes áreas de la economía mundial. Por lo que hacer los procesos más eficientes es una ventaja competitiva para los negocios del siglo XXI.

Por lo anterior, Citrix presentó su plataforma Workspace que conecta el software, aplicaciones, bases de datos y servicios en la nube más populares en el mundo.

"Tenemos prevista una escasez de talento para los próximos años. A ello hay que sumar que muchos trabajadores manejan en promedio 11 aplicaciones laborales y pierden mucho tiempo transfiriendo información, recuperando datos o abriendo programas. Por ello es vital tener una herramienta que ayude a incrementar la productividad, a encontrar rápidamente la información que necesitan para desempeñar sus labores. Por ello, hemos dotado a Workspace de inteligencia artificial y algoritmos de analítica que agregan valor al ayudar a tomar decisiones importantes en tiempo real y con mejor información", dijo a Tech Bit Martín Borjas, Country Manager de Citrix para México.

El directivo agregó que México se encuentra entre los países que más están adoptando la nube para el crecimiento y desarrollo de las compañías. "En México tenemos una fuerte base de PyMEs. Estas empresas comprenden el 90% de los negocios y muchos han encontrado valor real en la operación en la nube. Con nuestra nueva plataforma queremos brindarles herramientas para que sean más eficientes y competitivas. No hay duda de que la transformación digital llegó para quedarse, pero no es un tema de análogos contra digitales. No se trata de subirse a la nube y ser digital. El avance tecnológico es muy veloz actualmente. Es tan rápido el cambio que hay que aceptar que la transformación digital no es una transición de modelos de negocio, es una evolución permanente de las empresas", señaló.