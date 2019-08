Dan recomendaciones contra accidentes en el hogar

Las actividades de verano dirigidas a los menores de edad están por terminar, como consecuencia, hay más riesgo de que se accidenten en el hogar, advierte Jorge Luis Juárez Llanas, coordinador local de socorro de la Cruz Roja.

Son los menores de edad con una edad de un año y medio a ocho años los más propensos a sufrir algún tipo de percance, puesto que no comprenden los riesgos que hay en casa.

Dado lo anterior, recomienda estar atento a los infantes, evitando sobre todo su presencia en la cocina, manteniendo en lugares seguros los productos químicos y procurando que no salten en la cama, ni jueguen de manera brusca.

Así pues, si se llegara a dar algún tipo de emergencia en el que sea necesario atender a un niño, el coordinador de socorro, menciona que es primordial mantener la calma y tener a la mano los números telefónicos 911 o el 7070160, que comunica directo con la Cruz Roja.

"Es muy importante que si no sabemos mover o no tenemos el conocimiento de lo que es la atención hospitalaria o los primeros auxilios, no hay que mover al paciente, a menos de que haya un riesgo de incendio, explosión, desplome u otro", explica.

Mientras que, si se presenta una herida con hemorragia, hay que proceder a intentar contenerla con guantes para no generar alguna infección.

En caso de una quemadura, se debe de identificar lo que causó la lesión, y lo recomendable es llevarlo a una llave bajo el agua corriente, evitando la estancada para que no se contamine.

Es además importante tener un botiquín de primeros auxilios que cuente cuando menos con gasas, apósitos, cinta adhesiva, jabón, agua purificada, algún desinfectante, vendas y curitas en la espera de la ambulancia.

Asimismo, Jorge Juárez recuerda que, al comunicarse a emergencias, la operadora dará instrucciones para atender al niño.