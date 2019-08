Lamenta IP el pobre crecimiento

Para presidentes de cámaras y confederaciones del sector privado es una "buena noticia" que la economía mexicana no esté en recesión, sin embargo, dijeron se requiere generar más certidumbre y un mejor ambiente de negocios para crecer más.

En un tuit el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, dijo: "buena noticia que evitemos la recesión técnica, pero no hay que echar campanas al vuelo. El anuncio del Inegi debe servir para redoblar esfuerzos, generar confianza para inversionistas e impulsar el gasto público".

Por otra parte, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Enoch Castellanos, en un tuit aseguró: "Que México no entre en recesión técnica es una buena noticia. Crecer anualmente al 0.4 % del #PIB, es insuficiente y apalancado en el dinamismo de #EstadosUnidos. Poder crecer a una tasa mucho mayor, es viable generando confianza y si se preserva la estabilidad macroeconómica".

El presidente de la Confederación de Cámaras de Industriales (Concamin), Francisco Cervantes, dijo que el crecimiento de 0.1 % que registró la economía mexicana en el segundo trimestre del año muestra que hay desempeño positivo, aunque éste es "modesto".

Si bien la economía mexicana no está en recesión, el porcentaje de crecimiento muestra que "es relevante" la estrategia de reactivación económica que anunció el Gobierno federal para "enfrentar la debilidad que el sistema productivo exhibe".

"Los industriales urgen a poner en prácticas las acciones para apoyar la economía que dio a conocer el Secretario de Hacienda donde se destinarán recursos por 485 mil millones de pesos para la creación de infraestructura, inversión física y el consumo privado y adelantar los procesos de licitación del Gobierno federal para el 2020", añadió.

Los mensajes anteriores se hicieron públicos luego de que el Inegi dio a conocer que el crecimiento del segundo trimestre del año fue de 0.1 %, lo que significó que la economía no entró en recesión.

No hay recesión: Herrera

México no está en una “recesión técnica”, y aunque sí hay una desaceleración económica, no hay riesgo de entrar en una fase de crecimiento negativo, afirmó el titular de la SHCP, Arturo Herrera Gutiérrez. El encargado de las finanzas públicas del país aseguró que lo resultados de la estimación oportuna del Producto InternoBruto (PIB), dado a conocer este miércoles por el INEGI, muestran que no hay recesión, aun con la definición no oficial de este término, que considera dos trimestres consecutivos con caída con cifras desestacionalizadas.

De acuerdo con esta estimación oportuna, refirió, en el segundo trimestre de 2019 la economía mexicana creció 0.4 por ciento respecto a igual periodo del año pasado y registró un ligero avance de 0.1 por ciento respecto al primer trimestre del año.

México no está en “recesión técnica”, como anticipaban algunos analistas, “pero de todos modos hay una desaceleración económica”, y para revertir este comportamiento el Gobierno impulsa programas sociales y medidas de apoyo para la actividad.

Esquiva recesión técnica

=>En el segundo trimestre de 2019, la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto (PIB) con series ajustadas por estacionalidadmostró un aumento de 0.1 por ciento en términos reales frente al trimestre previo, cuando bajó 0.2 por ciento.

=>Las Actividades Terciarias crecieron 0.2 por ciento, mientras que las Primarias cayeron 3.4 por ciento, y las Actividades Secundarias nomostraron variación durante el segundo trimestre de 2019 respecto al trimestre precedente.

=>En su comparación anual, el PIB con series desestacionalizadas tuvo un incremento real de 0.4 por ciento en el trimestre en cuestión con relación al trimestre abril-junio de 2018, con lo que extiende su tendencia al alza de los últimos nuevemeses, pero a un ritmo más moderado.

=>El PIB de las Actividades Primarias creció 1.7 por ciento y el de las Terciarias 1 por ciento, en tanto que el de las Secundarias descendió 1.6 por ciento en elmismo periodo.

=>En el primer semestre de 2019, muestra un crecimiento de 0.3 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado, de acuerdo con cifras desestacionalizadas.

=>La Estimación Oportuna del PIB mostró un caída de 0.7 por ciento en el segundo trimestre de 2019 con respecto a igual trimestre de 2018, con lo cual acumula un crecimiento de 0.2 por ciento a tasa anual en el primer semestre.

=>Por actividad económica, en el segundo trimestre el PIB de las Actividades Primarias subió 1.4 por ciento y el de las Terciarias creció 0.1 por ciento

=>El de Secundarias cayó 1.8 por ciento con relación a igual trimestre de 2018, con datos originales.

=>El pronóstico de crecimiento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para la economía mexicana en 2019 se ubica actualmente en un rango de 1.1 a 2.1 por ciento, y para 2020 de 1.4 a 2.4 por ciento.