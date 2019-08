Vuelven más 'furiosos'

Conozca a los personajes del filme Dwayne Johnson: "Luke Hobbs" Jason Statham : "Deckard Shaw" Idris Elba: "Brixton Lore" Vanessa Kirby: "Hattie Shaw" Helen Mirren: "Queenie" Eiza González: "Madam M" Cliff Curtis: "Jonah" Roman Reigns: "Mateo" Eliana Sua: "Sam Hobbs" Eddie Marsan: "Profesor Andreiko"

Autos, velocidad y persecuciones de nueva cuenta se unirán para elevar la adrenalina de los laguneros.

¿La razón?, la llegada hoy a los cines de una nueva película de la saga de Rápidos y furiosos.

Se trata del largometraje Rápidos y furiosos: Hobbs & Shaw, un "spin-off" de The Fast and The Furious dirigido por David Leitch.

La película gira en torno a los personajes de "Luke Hobbs" y "Deckard Shaw" encarnados por Dwayne Johnson y Jason Statham, respectivamente.

Mención especial merece la mexicana Eiza González quien figura en la cinta gracias al personaje de "Madame M".

Eiza ha subido varias fotografías y videos de la película en sus redes sociales generando cientos de likes y comentarios de todo tipo.

Dwayne Johnson ha dicho en varias entrevistas que le encantó laborar con la intérprete de Masoquismo.

"Me fascinó trabajar con ella. La amo como ser humano. Ella tuvo mucha presencia en la cinta y si hacemos una secuela esperamos que Eiza nos acompañe", comentó.

"La Roca" dijo que cuando terminaron de rodar Rápidos y Furiosos 8, él se dio cuenta que había muy buena química con Jason, motivo por el que decidieron planear Hobbs & Shaw.

"Hobbs y Shaw son dos machos que, a pesar de respetarse, se odian y ése puede ser el mejor impulso de una película", comentó en declaraciones a la prensa.

En la historia, desde que se cruzaron los caminos del agente "Hobbs", un leal miembro de los servicios de Seguridad del Cuerpo Diplomático estadounidense, y del solitario mercenario "Shaw", exmiembro de un cuerpo de élite del ejército británico; los insultos, golpes y burlas no han cesado entre ellos para ver cuál de los dos cae antes.

Pero cuando un anarquista mejorado ciber-genéticamente llamado "Brixton" se hace con el control de una peligrosa arma biológica, el mundo se enfrenta a una de sus mayores amenazas.

Cuando "Shaw" se entera de que además "Brixton" ha derrotado a su hermana, una brillante e intrépida agente secreta del "M16", él y "Hobbs" no tendrán más remedio que dejar su mortal enemistad a un lado para salvar el mundo y derrotar al único hombre capaz de acabar con ellos.

Las críticas hacia la película, que ha recibido hasta ahora un 74 por ciento de aprobación en Rotten Tomatoes sobre 100, por lo general han sido buenas.

"Acción a raudales. Las elaboradas escenas físicas y sus innumerables efectos especiales son reflejo del dinero que se ha invertido, y ofrecen un buen espectáculo que se traduce en un tipo de acción tan visceral como entretenida", dijo Todd McCarthy de The Hollywood Reporter.

Por su parte, Peter Bradshaw de The Guardian escribió sobre la cinta que es: "inesperadamente entretenida. Es un poco más larga de lo que debería y se queda sin gasolina cuando llega la parte final, pero ofrece acción y entretenimiento para pasar el rato".

