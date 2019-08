Pierde Bolsa de Valores por mala lectura de la Fed Economía 'extremadamente' débil: JP Morgan

La Bolsa Mexicana de Valores registró este miércoles un retroceso del 0,72 % en su principal indicador que los analistas atribuyeron a una "lectura negativa" al anuncio de la FED de bajar los intereses y al bajo crecimiento de la economía mexicana en el segundo trimestre del año 2019. Los comentarios del presidente de la Reserva Federal (FED), Jerome Powell, no le gustaron mucho, además la decisión no fue unánime y el mercado lo "leyó de manera negativa", comentó a Efe el analista bursátil del Grupo Financiero Monex, Fernando Bolaños. La FED bajó este día los intereses por primera vez desde 2008, hasta el rango del 2 y el 2,25 %, aunque su presidente apuntó que la reducción de los tipos de interés no es el principio de un prolongado ciclo de recortes, pero tampoco señaló que fuese el último.

En el ámbito de la economía mexicana, el mercado tampoco le ha dado una buena lectura al crecimiento del 0,1 % del producto interior bruto (PIB) en el segundo trimestre del 2019, con lo cual se esquivó una recesión. La economía mexicana logró evitar la "recesión técnica", sin embargo, se mantiene "extremadamente débil" desde hace algunos trimestres, lo que se debe en parte a la caída de la inversión, aseguró el banco de inversión JP Morgan. Destacó que la economía mexicana logró un crecimiento de 0.4 por ciento en el segundo trimestre del año respecto al mismo periodo del año previo con lo que "evitó por poco" la recesión, que se declara cuando se tienen dos trimestres consecutivos con decrecimiento. "La economía es bastante débil, en gran parte por la caída de la inversión", porque si bien el PIB no se contrajo dos trimestres consecutivos no reporta crecimiento desde el tercer trimestre de 2018, indicó en su reporte. La firma subrayó que el gobierno parece que ya reconoció esta tendencia preocupante, por el anuncio de un plan de gastos de 485 mil millones de pesos, incluso si casi todo este dinero ya estaba destinado y se está acelerando en lugar de constituir un nuevo gasto.