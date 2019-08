Broadway de luto, muere Prince

Harold Prince, director y productor de Broadway que amplió los límites del teatro musical con espectáculos innovadores como El fantasma de la ópera y Cabaret y recibió un récord de 21 Premios Tony, falleció. Tenía 91 años.

Prince murió el miércoles tras una breve enfermedad en Reikiavik, Islandia, dijo su publicista, Rick Miramontez.

Era conocido por su toque fluido y ágil, así como su imprevisibilidad e intransigencia en la elección de sus materiales.

A menudo elegía temas difíciles y poco convencionales para musicalizar, como a un barbero asesino que hace tartas con sus víctimas o la apertura de Japón al mundo occidental en el siglo XIX.

Ayudó a crear algunos de los éxitos más perdurables de Broadway, primero como productor de shows como The Pajama Game, 'Damn Yankees, West Side Story, A Funny Thing Happened on the Way to the Forum y Fiddler on the Roof (El violinista en el tejado). Y luego como director de puestas tan emblemáticas como Cabaret, Company, Follies, Sweeney Todd, Evita y The Phantom of the Opera (El fantasma de la ópera).

Sir Andrew Lloyd Webber dijo ayer vía telefónica que era imposible sobrestimar la importancia de Prince para el teatro musical. "El teatro musical moderno le debe prácticamente todo a él".

Lloyd Webber recordó que de joven había escrito la música para el fracaso Jeeves y se sentía desmotivado cuando Prince le escribió una carta exhortándolo a no desanimarse. Ambos se reunieron más tarde y Lloyd Webber le dijo que estaba pensando hacer un musical sobre Evita Perón.

Prince le dijo que se lo mostrara primero a él. "Eso me cambió la vida. Sin eso, a menudo me pregunto dónde estaría", dijo Lloyd Webber.

Prince trabajó con otros de los compositores y letristas más conocidos del teatro musical, incluidos Leonard Bernstein, Jerry Bock y Sheldon Harnick, John Kander y Fred Ebb, y en particular Stephen Sondheim. "No analizo demasiado por qué hago algo", dijo en una ocasión. "Es todo instinto".

Sólo rara vez, dijo, aceptó alguna idea por dinero, y "probablemente eran malas ideas en primer lugar. El teatro no es eso. Se trata de crear algo. El hecho de que a algunos de mis espectáculos les haya ido tan bien es pura suerte".