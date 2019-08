Niegan retraso de recolección de basura

Pese a que hay algunas quejas ciudadanas por acumulamientos de basura que incluso se han difundido en redes sociales, el Ayuntamiento de Lerdo niega que haya retrasos en el servicio de recolección de basura y faltante de combustible.

La alcaldesa María Luisa González Achem, dijo que los únicos reportes que tiene hasta la fecha son en la colonia San Fernando y en Quintas Lerdo, además de que ha tenido la precaución de ir y seguir las rutas de las unidades para que "no nos cuenten, a lo mejor me reportan una cosa y es otra, ya saben que yo superviso casi todo, pocas son las cosas que se me escapan de supervisar".

Mencionó que cuando ha regresado de los recorridos de recolección, se ha percatado de que en algunas calles de Ciudad Lerdo nuevamente había bolsas de basura "y algunas rotas por los perros".

"Aquí hago un llamado (a la ciudadanía) a que me ayuden, que seamos un poquito más cooperativos, si saben que la basura pasa a las seis (de la mañana) pues ni modo, hay que levantarnos un poquito antes y sacar la basura, antes de las seis, porque la sacan después", afirmó.

González Achem dijo que por su casa el camión de la basura pasa muy temprano "y ahí como que le suenan más como para decir: 'presidenta, sí pasé', yo todos los días me asomo y los veo cuando escucho las campanas de la basura, pedirle a la ciudadanía que no la saquen después porque entonces lo único que hacemos es que nuestro municipio se vea muy feo".

Comentó que actualmente la ciudad tiene entre 19 y 20 camiones recolectores de basura operando y que al término de su administración busca dejar alrededor de 24 unidades listas.

Fue José Guadalupe Vitela Orozco, secretario de Organización y Propaganda en la mesa actual del Sindicato del Ayuntamiento, quien denunció esta semana que se estaban presentando retrasos en el servicio de recolección de basura en Lerdo debido a que el Municipio no estaba entregando en tiempo y forma la gasolina para la operación de los camiones recolectores.

También señaló que siete unidades estaban descompuestas y que dos más habían sido dadas de baja.

Según Efraín Acosta Sosa, tesorero municipal de Lerdo, el Ayuntamiento va al corriente y todas las unidades cuentan con su código de surtimiento, por lo que no pueden decir que "fueron y no cargaron".

Servicio