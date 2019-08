De 'abandonar' al Paseo Morelos acusan al municipio

Ciudadanos e integrantes del Consejo Morelos acusan a las autoridades municipales de "abandonar" el Paseo Morelos.

Señalaron que a pesar de las constantes llamadas para coordinar esfuerzos a favor del lugar, simplemente han "topado con una pared".

Vanessa García Blanca, integrante del colectivo, señaló que se trata de una situación "lamentable" y que han documentado en diversas formas.

Puso el ejemplo de un negocio de venta de alcohol que de forma arbitraria perforó postes en el suelo del espacio para que cadeneros administren la fila de ingreso al lugar a la altura de la calle Javier Mina, situación que no se encuentra permitida y que daña la imagen general y familiar del espacio.

"Nosotros le avisamos a la coordinadora del Paseo Morelos, Alejandra Garza, tiene conocimiento ya la Dirección de Obras Públicas, pero realmente la respuesta es la misma, que están esperando a que el Gobierno del estado empiece el proyecto de remodelación y que ellos no son responsables de eso, entonces, estamos viendo que no les interesa en lo absoluto el lugar, es triste que ni siquiera tengan la intención de estar al pendiente, creo que se pueden hacer muchas cosas, se pueden proponer muchas políticas para cuidar el lugar, no solamente se trata de arreglar bolardos... es lamentable que el municipio tenga esa postura".

Precisamente respecto al tema de los bolardos, dijo que se trata de otra situación de "riesgo", pues durante el pasado 16 de julio, una joven mujer sufrió una lesión a causa de la falta de una tapa en una de las piezas.

El caso fue reportado también a las autoridades municipales, pero con la misma respuesta.

Llamado

Afirman que de tales situaciones se ha notificado a las autoridades municipales, pero no han hecho más que deslindarse del estado actual del Paseo Morelos.

DATOS

Proyecto

La Secretaría de Infraestructura de Coahuila se encargará de la rehabilitación del espacio, las obras iniciarán oficialmente durante este mes.