Gabriel Soto se va de El Gordo y La Flaca

Porque le pareció una actitud hostil por parte de sus conductores, Gabriel Soto no asistió a la entrevista que tenía en la emisión El gordo y la Flaca.

A través de su cuenta en Instagram, el histrión dijo que se dio cuenta del comportamiento de Lili Estefan y Raúl de Molina, mientras se encontraba en el camerino, antes de entrar a cuadro.

"Prendí el monitor y la introducción de los conductores la sentí hostil, fuera de lugar, al decir que cómo estaba ahí después de todo lo que habían dicho de mi", narra Soto en su relato.

"Me presenté en el programa para hablar de mi obra de teatro, 'Cleopatra metió la pata', no de mi vida personal; si me hubieran preguntado yo no tengo problema en hablar de eso, simplemente creo que no puedes recibir a un invitado de esa manera, no puedes invitar a alguien a tu casa y burlarte de su presencia o de su llegada", precisa.

El actor de Mi marido tiene familia y Caer en tentación subrayó que no había caso de hacer la entrevista y que nunca había abandonado un programa a lo largo de su carrera.

Mi gente que me esperaba en @elgordoylaflaca me vi obligado a no realizar la entrevista ya que desde mi llegada sus comentarios hostiles me parecieron fuera de lugar. Mi era para promoción de mi obra de teatro, no de mi vida personal, de la cual hablan todos los días. — Gabriel Soto Oficial (@gabrielsotoMEX) July 31, 2019

"Lili Estefan dijo que había muchas cosas que aclarar; creo que ella no le toca aclarar absolutamente nada", precisó.

En la cuenta de Twitter de El Gordo y la Flaca se afirma que Estefan intentó convencer a Soto y su pareja Irina Baeva, a que no se fueran del show.