Localizan cadáver en estado de putrefacción

En un predio de difícil acceso, en el municipio de Matamoros fue localizado un hombre sin vida, el cuál presentaba un avanzado estado de descomposición, el cual a simple vista no presentaba huellas de violencia. Presuntamente se trata de una persona en situación de indigencia

Se informó que fue una persona que pastoreaba ganado caprino, quien reportó, alrededor de las 18:00 horas de este miércoles, en donde indicaba que en el monte, en el ejido Vicente Guerrero de Matamoros, específicamente en un camino que conduce al área conocida de El Puerto del Perico, muy cerca de los cerros, del lado de San Pedro se encontraba una persona sin vida.

De inmediato elementos de Seguridad Pública, Fuerza Coahuila y de la Agencia de Investigación Criminal, de la Fiscalía del Estado, se trasladaron al lugar y se pudo conocer que tuvieron que recorrer algunos 10 kilómetros de brecha, hasta que localizaron el cadáver.

No fue posible la identificación del fallecido, ya que no portaba ningún documento, tampoco se logró obtener una media filiación, ya que presentaba un avanzado estado de putrefacción y según revelaron las autoridades a simple vista no presentaba huellas de violencia y por la vestimenta presuntamente se trata de una persona en situación de indigencia.