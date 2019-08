Laura Bozzo despotrica ante críticas por recibir doctorado

La conductora de televisión Laura Bozzo declaró: "si no es Laura Bozzo no pasa nada pero cuando se trata de ella hay que chingar a Laura Bozzo como sea". El reclamo llega después de que fue criticada por recibir el doctorado Honoris Causa la tarde de este martes, entre otras cosas porque se pensó que el Congreso de la Ciudad de México se lo había otorgado.

Al respecto la conductora responde. "El congreso de la Ciudad de México no tiene de acuerdo a ley facultades para entregar doctorados honoris causa, me invitaron a darme este doctorado el Claustro Académico Universitario, Universidad de Morelos y otras más y me dijeron que iba a ser ahí porque es frecuente que en el congreso los académicos utilicen salones como el Benito Juárez para hacer este tipo de premiaciones sólo que esta vez era Laura Bozzo", comenta en entrevista.

Bozzo explica que el reconocimiento llega por su labor en defensa de los derechos de la mujer y los derechos humanos, sin embargo, recalca que ella es doctora y por mérito propio. "Estoy muy orgullosa por este doctorado, esta medalla y es un honor que me hace cada día comprometerme más con todo lo que es la ayuda social que es lo que yo amo hacer y con todas las cosas que ahora voy a empezar a girar".

"Podría hablar 50 horas de mis obras y de la cantidad de cosas que yo he hecho tanto en Perú como acá [México] y muchos otros países pero no, hay que atacar, insultar, agredir. Yo no soy doctora por el doctorado honoris causa, yo soy doctora por mérito propio porque soy doctora en Derecho y en Ciencias Políticas por mis estudios universitarios", aseguró.

La conductora no tiene problema con ser criticada, considera que en muchos casos se trata de envidia por su carrera y labor social.

"Yo veo programas en este país que en algunos aspectos han mal copiado lo que yo hacía y nadie habla de nadie, pero si se trata de Laura Bozzo a tirarle piedras, obvio. Mucha gente quisiera estar en mis zapatos, sólo cuando tienes éxito te das cuenta del odio y de toda la envidia que generas y no es porque me crea nada, la riqueza de Laura Bozzo está en el cariño de la gente", comparte.

Sobre uno de sus programas más recordados, "Laura en América", considera que fue uno de los más exitosos en la historia de la televisión y marcó un cambio al mostrar gente humilde con problemas y temas como el maltrato.

"La primera que se atrevió, en un país donde nadie hablaba de eso a tocarlo en pantalla, la primera que no fue la conductora que salió en televisión porque tenía grandes tetas, curvas, la primera que logró lo que logró por su cerebro y me siento orgullosa", aseguró.