Festival Lollapalooza será transmitido en vivo por Youtube

Los fans de la música podrán ver en vivo los conciertos de Lollapalooza este fin de semana a través de YouTube.

J Balvin es el primer artista principal latino del festival, en el que también se presentarán Rosalía, 123 Andrés, Sonia de Los Santos, Malu Trevejo, Omar Apollo y Deorro.

The party of the summer starts in less than 3 weeks! https://t.co/3neyLtuGjf pic.twitter.com/9NYGdjAEJ9 — Lollapalooza (@lollapalooza) July 13, 2019

La transmisión desde el Grant Park de Chicago se realizará de jueves a domingo por el canal de YouTube de Lollapalooza, informó la plataforma el miércoles.

Watch the #Lolla Live Stream on @youtubemusic to catch performances from The Strokes, Tame Impala, Janelle Monáe, Flume, Normani + more! Set reminders NOW so you don't miss your favorite artists LIVE from Grant Park, starting TOMORROW. https://t.co/DsVgUcGxLd pic.twitter.com/VNfVmXPbhk — Lollapalooza (@lollapalooza) July 31, 2019

En la aplicación YouTube Music también podrán verse grandes momentos de artistas como Twenty One Pilots, The Strokes, Death Cab for Cutie, Flume, The Chainsmokers y 21 Savage. YouTube Music también ofrecerá las listas de reproducción The Lineup y Emerging Artists, con temas de Lollapalooza.

Asimismo, YouTube Originals presentará contenido original desde Lollapalooza, incluyendo momentos tras bambalinas.