No he sido tan mala: alcaldesa de Lerdo

La alcaldesa de Lerdo, María Luisa González Achem insistió en que en la pasada jornada electoral no se inclinó por otros partidos políticos y dijo que si así hubiera sido “los números serían diferentes, no sé quién ganaría ni quién perdería pero sí se serían muy diferentes los números”.

Previo a las elecciones del dos de junio, la presidenta municipal fue criticada por el dirigente del PRI en el estado de Durango, Luis Enrique Benítez Ojeda quien enfatizó que aunque el hijo de la alcaldesa y presidente honorario del DIF de Lerdo, Samir Rivera, no se encontraba registrado en el PRI, el que se registrara en la segunda regiduría en la planilla de otro candidato por otro partido, en este caso por Movimiento Ciudadano, mandaba un mensaje equivocado de división cuando, dijo, el priismo requiere de la unidad de todos los grupos y sectores.

Sobre una posible expulsión del Partido Revolucionario Institucional, González Achem expresó que: “Desde aquí, al presidente, de mi partido, le hago de nuevo esa observación, finalmente ellos están como muy apurados en hacerlo, son libres, yo respeto, yo he respetado a todos y lamentablemente traigo ahí un grupo muy enconado, muy en contra, pero no sé si será normal o si en otras administraciones se daría, yo no tengo nada contra nadie, yo los mando saludar, los respeto, les mando bendiciones”.

En caso de expulsión, la alcaldesa dijo que no acatará la decisión. “No, no, ¿porqué?, yo soy priista y soy antes de que ellos nacieran”, expresó. Además, hizo un llamado a los candidatos a ocupar la dirigencia nacional del PRI, Ivonne Ortega Pacheco y Alejandro Moreno para que “pongan orden”.

“Que me digan los motivos y que me lo demuestren, yo no ayudé a nadie, ni nada, yo soy priista y desde que nací. No sé a qué obedece, yo sigo trabajando, quiero nada más pedirles que me ayuden a terminar mi administración, yo creo que no he sido tan mala o tan peor como para que me merezca tantos ataques, tanto desprestigio, es violencia política. No creo que me merezca la expulsión, o cómo ven, ¿si me la mereceré?, ¿si me merezco todo lo que me están atacando y lo que me está pasando?, pues digo, a quién me comí, a quién dañé, a nadie le hecho nada", finalizó.